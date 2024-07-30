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Вторник 30 июля

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"Под чем она?": раскорячившуюся 70-летнюю Вайкуле засняли ночью кайфующей в луже

"Под чем она?": раскорячившуюся 70-летнюю Вайкуле засняли ночью кайфующей в луже
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В Юрмале закончился "музыкальный" фестиваль Лаймы Вайкуле. Она собрала там предателей России, признанных иноагентами исполнителей, беглецов, трансвеститов и сочувствующих боевикам Незалежной.

Фестиваль закончился ливнем. Словно сама природа хотела смыть с улиц Юрмалы следы этого отвратительного шабаша. Но Вайкуле, уже, видимо, хорошо отметившей окончание фестивале, это не смутило. Она раскорячилась прямо в луже и кричала, аки в припадке, под дождем на всю Юрмалу: "Вот так мы кайфуем! Вот так!" Со стороны казалось, что человек в агонии и нужны санитары.

Примечательно, что кричала это "кормилица СССР", как она сама себя называет, на ненавистном ей русском языке. Видно, кайфовала она так сильно и долго, что забыла латышский, а заодно и полюбившийся ей украинский.

"Уезжают друзья и коллеги. Грустно, и даже небеса рыдают", – написала Вайкуле о стихии на Рижском взморье. Да, как жаль – увозит свою старую звезду трансвестит Андрей Данилко, увозит свои старческие коленки Алла Пугачева, увозит жаждущую молодых девок плоть престарелый иноагент Андрей Макаревич... Как пелось в советской песне, "расстаются друзья – остается в сердце нежность".

Впрочем, вид кайфующей ночью в луже Вайкуле, вызвал недоумение. "Под чем она?", "Перепила на закрытии?". "Зеленский поставляет друзьям в Прибалтику препараты?", "Зачем в таком возрасте представать посмешищем?" – глумятся люди, комментируя видео с Лаймой под дождем.

Телеграм канал

30 июля 2024, 12:55
Фото: Дни.ру
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Фоторепортаж

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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