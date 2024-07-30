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Вторник 30 июля

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Бог накажет: жена иноагента Пугачева без зазрения совести дважды соврала священнику

Бог накажет: жена иноагента Пугачева без зазрения совести дважды соврала священнику
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Алла Пугачева с пятым мужем посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, на котором собирались деньги для ВСУ. После этого вновь пошли разговоры о том, чтобы Народную артистку СССР признать, как и ее супруга, иноагентом. Если это все-таки случится, то можно будет говорить о Божьей каре.

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Протоиерей Андрей Ткачев тогда заявил, что рад отъезду Аллы Борисовны из России: "Жили в сатанинской химере, друзья. Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал".

Пугачеву эту задело. "Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник, — заявила она. – Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией". Но, как оказалось, священника она нагло обманула. Ведь 22 мая 2022 года Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме израильское гражданство и паспорт еврейского государства. "Каникулы, отпуск и лечение", о которых говорила певица, оказались самой настоящей эмиграцией.

Была и еще одна ложь. "Вернусь — разберемся", – грозила тогда певица. Но теперь риторика сменилась. "Нормальные люди не собираются возвращаться" – говорит Пугачева теперь о возможности приезда в Россию.

Словом, священнику, совершающему по данной ему благодати все богослужения и таинства, этому связующему звену между верующими и Богом, певица без зазрения совести врала.

И за это ее Бог накажет.

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30 июля 2024, 10:22
Фото: Дни.ру
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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