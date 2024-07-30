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Вторник 30 июля

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Галкин* взмолился: хочется домой!

Галкин* взмолился: хочется домой!
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На что жалуется иноагент Максим Галкин*?

Иноагент Максим Галкин* в очередной раз взмолился, чтобы его исключили из данного реестра. Ведь вся семья его жены Аллы Пугачевой, да и она сама, беспрепятственно могут передвигаться по миру, посещая в том числе и Россию. Видимо, и ему иногда хочется домой. Тем более что без хозяев остался замок в деревне Грязь, принадлежащий Галкину*.

Дата заседания суда еще не назначена, однако это не первая попытка юмориста. Весной он подавал жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции, но решением суда Галкину* было отказано в возможности исключить его из реестра иностранных агентов.

Представитель супруга Примадонны сообщил, что такое решение нарушает права и свободы артиста. В прошлом году Замоскворецкий суд также не поддержал жалобу комика. Но шоумен решил дойти до Верховного суда.

Напомним, Галкин* был включен в реестр иностранных агентов в 2022 году. Он перебрался с семьей в Израиль, где обосновался на некоторое время. Но сложная обстановка в стране вынудила звездную чету с детьми уехать на Кипр, а сейчас и вовсе в Латвию. Климат этих мест как нельзя лучше подходит супруге иноагента, здесь нет такой изнуряющей жары, как на острове.

Недавно в Сети появились слухи, что Галкин* спивается на фоне безработицы и финансовых проблем, но позже юморист появился вместе со своей знаменитой женой на закрытии фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале и, судя по видео, появившемуся в Сети, выглядел весьма довольным жизнью.

*признан в России иностранным агентом.

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30 июля 2024, 09:48
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
РИА Новости✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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