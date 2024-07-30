С Пугачевой все решено: возвращаются

По поводу Аллы Пугачевой принято важное решение.

Несмотря на то что Алла Пугачева давно не живет в России, за ее жизнью продолжают наблюдать миллионы поклонников. Да и пресса не оставляет стареющую певицу в покое. Обсуждают все: ее передвижения по миру, отношения с мужем-иноагентом, детей, имущество, внешний вид и наряды.

Но народ все же обижен на Примадонну, которая бросила родину, поэтому общественники не раз выражали желание причислить Аллу Борисовну к иностранным агентам и лишить всего имущества, расположенного на территории нашей страны.

Теперь стало известно, что основания для такого решения отсутствуют. С Пугачевой все решено – ее не будут признавать иноагентом. В Минюсте подтвердили, что не обладают сведениями, способными повлиять на иное решение. Ведь Пугачева редко делает какие-то заявления, да и вообще ведет себя достаточно сдержанно.

В настоящее время певица активно участвует в светских мероприятиях. Недавно она появилась на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале и поразила поклонников своим внешним видом . Звезда облачилась в кроп-жакет и короткие шортики, полностью оголив стройные ноги. Многие написали в Сети, что в ее возрасте так одеваться не подобает.









Что же касается других членов семьи Примадонны, то они поочередно возвращаются на родину. Первой прилетела невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова. Через некоторое время увидели и внука Пугачевой Никиту Преснякова, который отсутствовал в России почти два года. Сначала они с супругой отметили годовщину свадьбы в Ростове-на-Дону, а затем перебрались в Москву.







Напомним, отпрыск дочери Аллы Борисовны сбежал из столицы в 2022 году. Поздно ночью он пересек границу с Эстонией, а затем улетел в Америку, где у Никиты собственный дом.