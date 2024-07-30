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Вторник 30 июля

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Молодая жена Петросяна оголилась перед народом

Молодая жена Петросяна оголилась перед народом
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Татьяна Брухунова удивила поклонников.

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна любит удивлять поклонников неожиданными, порой смелыми образами. Подписчикам уже полюбилась созданная ею рубрика: образы недели. Вот и в этот раз Татьяна Брухунова, которая младше своего мужа на 43 года, без стеснения показала новые образы на неделю и в один из дней почти оголилась перед народом.

В первый день звезда соцсетей выбрала яркий цветочный образ, состоящий из юбки-миди, обрамленной пушистыми перьями и жакета в тон. Сумочка в цвет дополняла лук Татьяны.

Затем настроение жены Евгения Вагановича стало более игривым, и она продемонстрировала свой образ в черно-белом наряде, дополненном панамкой и розовым жилетом. Образ завершала сумка с надписью "Mamasha Vagashi", которая, кстати не смогла оставить равнодушными поклонников, Брухуновой.

На следующий день цвет настроения сменился на "синий" – костюм с длинной юбкой и открытки плечами, а также кеды. На голове, практически неизменный аксессуар – головной убор в виде шапочки в сетку.

Без шапочки не обошлось и в следующем образе. Платье с цветочным принтом и джинсовый жилет довершила шляпка розового цвета.

А вот казалось бы простой образ с синим клетчатым платьем, яркой сумкой и красными вязаными балетками вызвал настоящий ажиотаж. Подписчики разглядели здесь высокий разрез и смело предположили, что будет, когда Татьяна сделает шаг или вдруг подует сильный ветер.

"Вот это разрез! А вдруг ветер? Смело!", – написали в соцсети фолловеры.

Следующий голубой костюм с рубашкой и брюками дополнили соломенная панама и такая же сумка.

Завершил неделю летящий образ с косынкой, юбкой-миди и рубашкой белого цвета, разбавленного цветочным принтом. Сумка Prada и балетки в тон дополнили нежный наряд.

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30 июля 2024, 06:34
Евгений Петросян. Фото: YouTube / @PetrosyanLive
соцсети • Требует проверки

Фоторепортаж

Жена Петросяна раскрыла проблемы с головным мозгом и сосудами – голова лопается

Кадр YouTube / @PetrosyanLive
Кадр YouTube / @PetrosyanLive
Кадр YouTube / @PetrosyanLive
Кадр YouTube / @PetrosyanLive

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