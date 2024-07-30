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Вторник 30 июля

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Как обманывают в отелях Турции и Египта

Как обманывают в отелях Турции и Египта
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Часто туристы считают, что персонал отеля – это их друзья, готовые помочь в любой ситуации. Но не стоит забывать, что главная задача сотрудников – получить от вас максимальную прибыль. Об этом предупреждает Татьяна Сапронова – эксперт по туризму основатель турагентства "99 евро" Татьяна рассказала о самых распространенных схемах обмана в отелях Турции и Египта.

"Дополнительные" услуги

В описании тура часто фигурирует список бесплатных услуг: Wi-Fi, тренажерный зал, бары, бассейны. Однако на месте оказывается, что за доступ к некоторым из них нужно платить. "Не верьте обещаниям "бесплатного" доступа. Всегда проверяйте, есть ли платные услуги, и какова их стоимость. Не стесняйтесь спрашивать и уточнять информацию у персонала", – советует эксперт.

"Незаметные" доплаты

Также в цену тура могут быть не включены такие "мелочи", как плата за лежаки на пляже, использование полотенец, пользование сейфом, "платные" напитки в баре. Перед бронированием тура внимательно изучите все пункты договора, чтобы убедиться, что в стоимость включено все необходимое.

Невыгодный обмен валюты

В отелях часто предлагают обменять деньги по невыгодному курсу.

"Лучше всего обменивать валюту в банках или обменных пунктах в городе. Не поддавайтесь на уговоры персонала отел", – рекомендует эксперт.

Чеки с "сюрпризом"

Будьте внимательны при оплате за питание и напитки в ресторанах отеля. "Проверяйте счет, сверяйте позиции, убедитесь, что вас не "надули" с количеством заказанных блюд или напитков. В случае ошибки, смело требуйте пересчета", – советует Татьяна Сапронова.

Навязанные экскурсии

При отелях часто предлагают различные экскурсии, но по факту они часто дороже реальной цены и, кроме того, их программа может сильно отличаться от заявленной. "Если вы хотите, действительно, хорошо и с пользой провести время, вместо того, чтобы около часа "торчать" в магазине меха или ювелирных украшений, то проверяйте информацию о предлагаемых экскурсиях, узнавайте отзывы других туристов", – советует эксперт.

Как избежать обмана? Советы эксперта.

Проверяйте информацию

Всегда проверяйте информацию, предоставленную в описании отеля, и уточняйте ее у персонала.

Не поддавайтесь уговорам

Не поддавайтесь на уговоры персонала отеля, особенно если они предлагают вам что-то бесплатно или "по очень выгодной цене".

Не бойтесь жаловаться

Если вас обманули или вы столкнулись с нечестными действиями персонала, не бойтесь жаловаться.

"Обращайтесь к администрации отеля или туроператору. Не молчите", – рекомендует эксперт.

Документируйте все

Если вы подозреваете, что вас хотят обмануть, зафиксируйте это: сделайте фото, видео, запишите разговор. "Такие живые доказательства помогут вам в случае возникновения спора с отелем", – советует Сапронова.

В заключении, Татьяна Сапронова отмечает: "В Турции и Египте есть множество замечательных отелей, где вас встретят с улыбкой и окажут качественный сервис. Но не стоит забывать о бдительности и не верьте на слово всем, кого вы встретите на курорте. Тогда ваш отдых принесет вам только позитивные впечатления."

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30 июля 2024, 03:25
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Чем заменить надоевшую Турцию: советует эксперт по туризму Сапронова

Фото: Katja Kreder / imagebroker.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Egmont Strigl / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Raimund Franken / imagebroker.com / www.globallookpress.com

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