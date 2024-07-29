Решетова похвасталась кольцом за несколько миллионов от тайного любовника на фоне скандала с Алсу

На фоне скандала с Алсу Анастасия Решетова решила не оставаться в тени. Модель похвасталась роскошным кольцом, которое ей подарил любимый мужчина.



Бывшая избранница Тимати, известная своей яркой личной жизнью и модельной карьерой, старается держать детали своего романа в секрете. Она не раскрывает личность своего нового избранника, однако отмечает, что он старше ее всего на пару лет. Это вызывает удивление, ведь ранее Анастасия предпочитала партнеров с более значительной разницей в возрасте.

Скандал с Алсу, который разгорелся вокруг слухов о тайных отношениях Анастасии с мужем певицы Яном Абрамовым, стал настоящей сенсацией в СМИ. Решетова активно отрицает эти сплетни и даже подала в суд на психолога Веронику Степанову, которая опубликовала провокационный пост о ней и ее мужчинах. В ответ на это Алсу обвинила Анастасию во лжи и не раз переходила на оскорбления, намекая на то, что именно она виновата в разводе певицы с Абрамовым.

Несмотря на все эти перипетии, Анастасия старается не погружаться в конфликт и сосредоточиться на своей жизни. Она делится яркими кадрами из путешествий в социальных сетях и рассказывает о воспитании сына Ратмира, которого родила от Тимати. Пара рассталась вскоре после появления ребенка, но сохранила дружеские отношения, что подчеркивает их зрелый подход к родительству.

Недавно Решетова выложила в соцсети фото с новым кольцом на безымянном пальце, стоимость которого может достигать миллионов рублей. Это стало очередным поводом для обсуждений и слухов, однако сама модель предпочитает не комментировать свою личную жизнь и держаться подальше от склок в сети. Она уехала с сыном на отдых в Европу, чтобы дистанцироваться от публичного скандала и найти время для себя.