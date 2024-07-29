Будто подменили: что происходит со страдающим от боли Галустяном

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Понедельник 29 июля

21:03Кандидаты в МГД из команды Собянина обсудили предложения горожан по экологии  20:27Будто подменили: что происходит со страдающим от боли Галустяном 19:51Ковальчук показала эксклюзивные кадры с девичника после тайной свадьбы с Харламовым 18:46"Начинает слепнуть": горе в семье Виктории Бони – телезвезда едва не рыдает 18:38Анджелина Джоли ошарашила откровением о собственном заказном убийстве 17:50Решетова спешно покинула страну после приезда Алсу: Правильно было сбежать 17:46"Бал Сатаны": беременная Погребняк сорвалась на мат из-за грязной выходки на ТВ 16:58"Извращенец": Басков потерял дар речи из-за выходки Лазарева на федеральном канале 16:43Уединившаяся Ивлеева заинтриговала заявлением о новом романе 16:25"Прощаюсь": узнавшая о диагнозе Бузова оставила сообщение в Сети 15:35Возвращение внука Пугачевой в Россию перестало быть тайной из-за его жены 14:34Беременная Хилькевич заговорила о разводе: тяжело! 13:57"Думала, меня все забыли": что случилось с 54-летней Иванцовой из группы "Вкус меда" 13:26 Фадеев обманул всех: Глюкоза наконец-то призналась, чьи песни поет 12:39Откровение четырежды женатого Смирнитского: "В молодости хулиганил с Боярским" 12:16Бородина до крайности возмутила народ: устроила настоящий "Дом-2" 11:49Более 70 поваров будут участвовать в конкурсе форума-фестиваля "Москва 2030" 11:48Пять ароматов для поликлиник представят на форуме-фестивале "Москва 2030" 10:3848-летняя балерина всея Руси Анастасия Волочкова объяснила причину своей худобы 10:02Народ потерял Сергея Бурунова 09:18Народ оторопел: Пугачева вытворила страшное 08:06"Стилист скончался": Сергей Зверев покинул мир моды 04:19"Очень породистая": 12-летняя дочь Орбакайте поразила своей красотой 01:34"У нас большая радость!": в семье Гагариной произошло долгожданное событие 22:00Вслед за Глюкозой: Самойлов из "Агаты Кристи" дал странный концерт в Красноярске 19:11Победитель "Маски" Анатолий Цой рассказал о занятиях после завершения музыкальной карьеры 16:02"Мой золотой мальчик": 70-летняя Успенская призналась в любви к молодому певцу 13:43"Ничего не поможет": Согдиана поставила крест на браке Алсу и Абрамова 10:08Бузова перенесла операцию по удалению опухоли: Откуда это все берется 06:16Новый тест: продолжи поговорку – справятся не все 03:32Кудрявцева увидела сатанинские образы на открытии Олимпиады в Париже 00:31Что произошло с 89-летней Талызиной? Известие о болезни встревожило россиян 21:38Абрамов не пустил Алсу на порог: новые подробности скандального развода пары 19:50В Сеть просочилось редкое фото Заворотнюк: Сквозь года 15:28Подводные камни в отношениях на рабочем месте 12:25Видео с женой иноагента Пугачевой официально запрещено в России с 26 июля 09:07Сезон отпусков: 5 книг для тех, кто мечтает отправиться в путешествие 06:22Коллагеновый солярий: что это такое, и какое влияние оказывает на кожу? 03:11Волочкова в купели показала своего пушистика 00:17Что происходит сейчас с Наташей Ионовой? 22:04Истязал и подавлял: Асмус подверглась насилию со стороны любовника 21:02"Черная магия": отец Децла обвинил невестку в смерти рэпера 20:03"Росатом" создает инновационную инфраструктуру для безопасной переработки опасных отходов 19:34"Никакой похвалы": почему Пугачева невзлюбила Рубальскую 18:52Певица Глюкоза обратилась к журналистам после позора в Красноярске 17:35Придавило машиной: шокирующие кадры с 15-летней звездой сериала "Слово пацана" 16:45Братья Майкла Джексона прилетели на праздник к Эмину 16:13"Знакомство с малышкой": Хилькевич написала о преждевременных родах 14:50Пугачева готова сбежать в Россию от спивающегося Галкина* 13:42[ТЕСТ]: для киноманов: угадай любимый советский фильм по имени героини
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Будто подменили: что происходит со страдающим от боли Галустяном

Будто подменили: что происходит со страдающим от боли Галустяном
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В последнее время комик и телеведущий Михаил Галустян удивляет поклонников как своим поведением, так и внешним видом.

Сложно не заметить преображение Михаила Галустяна. Благодаря активным тренировкам он избавился от лишних килограммов. Своими успехами комик делится с поклонниками, которые следят за его публикациями в популярной соцсети. Например, недавно он похвастался, что спустя несколько недель научился стоять в планке три минуты.

Правда, это упражнение дается Галустяну с трудом. В новой публикации он рассказал, что страдает от боли после трехминутной планки. Но, несмотря на крайне неприятные ощущения, артист воспринимает это как личную победу. "Друзья, всем спорт", — написал Михаил.

Кстати, поклонники обратили внимание не только на улучшенную физическую форму шоумена, но и на его поведение. Не так давно Михаил Галустян опубликовал видео, на котором он запечатлен меланхоличным. "Очень много мыслей", — подписал кадры артист. Казалось бы, в этом сложно найти нечто необычное, но многие поклонники признались, что впервые увидели комика грустным. Мол, будто подменили.

Михаил Галустян действительно в последнее время очень изменился. Судя по публикациям в интернете, в нем полно энергии и сил. При этом он не стесняется показывать себя с другой стороны — той, которая ранее была скрыта от публики ввиду профессии.

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29 июля 2024, 20:27
Михаил Галустян. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Соцсети• Требует проверки

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Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Ревва. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Седакова. Фото: instagram.com/annasedokova
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Кабо. Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com

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