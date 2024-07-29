Анджелина Джоли ошарашила откровением о собственном заказном убийстве

Анджелина Джоли шокировала общественность откровением. В возрасте 22 лет она наняла киллера для собственного убийства.



Это признание стало темой обсуждения в зарубежных изданиях. Откровения Джоли заставили широкую публику задуматься о том, что даже звезды на пике славы сталкиваются с глубокими внутренними кризисами.

По словам актрисы, в тот период ее жизни она переживала тяжелые времена, наполненные сомнениями и депрессией. Анджелина признается, что часто задумывалась о смерти и искала способ избавиться от боли.

В своем сознании она разработала сценарий, в котором кто-то другой лишил бы ее жизни. "Я решила, что, если бы кто-то другой убил меня — например, при попытке ограбления, — то это было бы убийством, и никто бы не чувствовал себя подведенным", — делится она. Этот странный подход к решению проблем говорит о том, насколько сложно было ей в тот период.

Несмотря на высокий гонорар, киллер отказался взять на себя этот заказ. Это решение стало переломным моментом для Джоли. Она осознала, что даже в самые темные моменты есть люди, которые не готовы причинить вред другим, даже если речь идет о заказном убийстве. Эта история стала для нее своеобразным сигналом о том, что жизнь все же имеет ценность, даже когда кажется, что выхода нет.

Стоит отметить, что в последние годы Джоли также столкнулась с финансовыми трудностями. Сообщалось, что актриса вынуждена летать экономклассом, что также подчеркивает ее сложное финансовое положение. Однако даже в условиях стресса и неопределенности актриса продолжает оставаться символом силы и стойкости для многих своих поклонников.