Решетова спешно покинула страну после приезда Алсу: Правильно было сбежать

Анастасия Решетова вновь оказалась в центре внимания. Это случилось после того, как модель неожиданно изменила свои планы на отпуск.



Все началось с новости о том, что певица Алсу отправилась во Францию для участия в церемонии открытия Олимпийских игр. В это время Решетова наслаждалась отдыхом на Лазурном берегу, но, узнав о приезде певицы, решила срочно покинуть страну и отправиться в Италию.

По словам самой Анастасии, она выбрала озеро Комо как новое направление для отдыха, чтобы насладиться прохладой и избежать душного климата Сен-Тропе. Однако в социальных сетях начали активно обсуждать ее поспешный отъезд, предполагая, что модель просто пытается избежать случайной встречи с Алсу.

"Как правильно было сбежать от душного климата Сен-Тропе в итальянскую сторону к озеру", — написала Решетова в одном из своих постов, добавив к этому кадр с роскошным украшением с бриллиантом, цена которого сравнима со стоимостью квартиры в Москве.

Интрига вокруг личной жизни Анастасии только усиливается. Ранее она делилась с подписчиками новостями о своих отношениях с мужчиной, который старше ее на три года. Это ставит под сомнение слухи о ее романе с Яном Абрамовым. Теперь же решительно заявляется, что за ней ухаживает новый миллионер, имя которого остается тайной. В то же время адвокат Абрамова опроверг слухи о романе между моделью и его клиентом, утверждая, что Решетова готовится к свадьбе.

Ситуация становится еще более запутанной, поскольку сам Ян Абрамов намерен отменить развод и сохранить семью с Алсу, которая категорически против примирения. Певица считает, что муж изменял ей и не собирается прощать его. Таким образом, между всеми участниками этой запутанной истории возникают новые напряженные моменты.