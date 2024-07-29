Адвокат заявил о примирении Алсу с мужем Тесты Конфликт Бони и Салтыковой Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Понедельник 29 июля

16:58"Извращенец": Басков потерял дар речи из-за выходки Лазарева на федеральном канале 16:43Уединившаяся Ивлеева заинтриговала заявлением о новом романе 16:25"Прощаюсь": узнавшая о диагнозе Бузова оставила сообщение в Сети 15:35Возвращение внука Пугачевой в Россию перестало быть тайной из-за его жены 14:34Беременная Хилькевич заговорила о разводе: тяжело! 13:57"Думала, меня все забыли": что случилось с 54-летней Иванцовой из группы "Вкус меда" 13:26 Фадеев обманул всех: Глюкоза наконец-то призналась, чьи песни поет 12:39Откровение четырежды женатого Смирнитского: "В молодости хулиганил с Боярским" 12:16Бородина до крайности возмутила народ: устроила настоящий "Дом-2" 11:49Более 70 поваров будут участвовать в конкурсе форума-фестиваля "Москва 2030" 11:48Пять ароматов для поликлиник представят на форуме-фестивале "Москва 2030" 10:3848-летняя балерина всея Руси Анастасия Волочкова объяснила причину своей худобы 10:02Народ потерял Сергея Бурунова 09:18Народ оторопел: Пугачева вытворила страшное 08:06"Стилист скончался": Сергей Зверев покинул мир моды 04:19"Очень породистая": 12-летняя дочь Орбакайте поразила своей красотой 01:34"У нас большая радость!": в семье Гагариной произошло долгожданное событие 22:00Вслед за Глюкозой: Самойлов из "Агаты Кристи" дал странный концерт в Красноярске 19:11Победитель "Маски" Анатолий Цой рассказал о занятиях после завершения музыкальной карьеры 16:02"Мой золотой мальчик": 70-летняя Успенская призналась в любви к молодому певцу 13:43"Ничего не поможет": Согдиана поставила крест на браке Алсу и Абрамова 10:08Бузова перенесла операцию по удалению опухоли: Откуда это все берется 06:16Новый тест: продолжи поговорку – справятся не все 03:32Кудрявцева увидела сатанинские образы на открытии Олимпиады в Париже 00:31Что произошло с 89-летней Талызиной? Известие о болезни встревожило россиян 21:38Абрамов не пустил Алсу на порог: новые подробности скандального развода пары 19:50В Сеть просочилось редкое фото Заворотнюк: Сквозь года 15:28Подводные камни в отношениях на рабочем месте 12:25Видео с женой иноагента Пугачевой официально запрещено в России с 26 июля 09:07Сезон отпусков: 5 книг для тех, кто мечтает отправиться в путешествие 06:22Коллагеновый солярий: что это такое, и какое влияние оказывает на кожу? 03:11Волочкова в купели показала своего пушистика 00:17Что происходит сейчас с Наташей Ионовой? 22:04Истязал и подавлял: Асмус подверглась насилию со стороны любовника 21:02"Черная магия": отец Децла обвинил невестку в смерти рэпера 20:03"Росатом" создает инновационную инфраструктуру для безопасной переработки опасных отходов 19:34"Никакой похвалы": почему Пугачева невзлюбила Рубальскую 18:52Певица Глюкоза обратилась к журналистам после позора в Красноярске 17:35Придавило машиной: шокирующие кадры с 15-летней звездой сериала "Слово пацана" 16:45Братья Майкла Джексона прилетели на праздник к Эмину 16:13"Знакомство с малышкой": Хилькевич написала о преждевременных родах 14:50Пугачева готова сбежать в Россию от спивающегося Галкина* 13:42[ТЕСТ]: для киноманов: угадай любимый советский фильм по имени героини 12:53Как организовать мероприятие в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 12:16Адвокат мужа Алсу заявил о примирении семьи 11:16Валиева плюнула в родного отца после его откровений о ее личной жизни 10:25Петь не будет, но в зале появится: Пугачева выбрала день для посещения шабаша Вайкуле 09:55Втянутая в скандал Долина "заложила" дом за долги 09:32Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа 09:12Оказавшаяся в больнице беременная Погребняк потеряла живот раньше срока
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"Извращенец": Басков потерял дар речи из-за выходки Лазарева на федеральном канале

"Извращенец": Басков потерял дар речи из-за выходки Лазарева на федеральном канале
266

Певец Сергей Лазарев шокировал публику своим появлением на телевизионном шоу.

Кажется, Сергей Лазарев без дела не сидит. Хотя в его аккаунте регулярно появляются фотографии с отдыха, певец не только успевает записывать новые песни и снимать клипы, но и активно участвует в съемках различных проектов. Постоянная занятость 41-летнего артиста вызывает не только восхищение, но и удивление: непонятно, откуда он берет силы.

Например, недавно Сергей Лазарев появился в шоу телеканала НТВ "Маска" как специальный гость. Он выступил перед публикой с песней "Сокровища Черного моря", скрываясь в костюме Ската. Артист изменил свой голос, чтобы члены жюри его не узнали. И у него получилось ввести их в заблуждение.

Когда Лазарев снял маску, члены жюри, в частности, Николай Басков, потеряли дар речи. Они были шокированы выходкой Лазарева на сцене. Эксперты даже и предположить не могли, что услышанный ими голос принадлежит исполнителю хита "В самое сердце". "Ты вокальный извращенец", – сказал Николай певцу.

Ведущий шоу "Маска" отметил, что Николай Басков должен был сразу узнать голос Сергея Лазарева, так как в последнее время проводит с ним много времени. Напомним, недавно состоялась премьера нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!", ведущими которого являются Николай и Сергей.

Подпишись в Telegram

29 июля 2024, 16:58
Николай Басков, Сергей Лазарев. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

41 год Сергею Лазареву: мама зовет певца Солнышком и несет житейскую мудрость

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: соцсети / @tinalazareva
Фото: соцсети / @tinalazareva
Фото: соцсети / @tinalazareva

По теме

Едва не получивший травмы Басков избегает журналистов: что произошло

После слухов о свадьбе Лазареву пришлось сделать заявление: уже три года
Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Уединившаяся Ивлеева заинтриговала заявлением о новом романе

Уединившаяся Ивлеева заинтриговала заявлением о новом романе
Анастасия Ивлеева вновь привлекла внимание поклонников своим обновленным образом. Российская телеведущая и популярная видеоблогер также намекнула на новый роман. После скандала, связанного с "голой" вечеринкой, который стал настоящим испытанием для звезды передачи "Орел и решка", Ивлеева долгое время отсутствовала в социальных сетях.

"Прощаюсь": узнавшая о диагнозе Бузова оставила сообщение в Сети

"Прощаюсь": узнавшая о диагнозе Бузова оставила сообщение в Сети
Телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем блоге информацию для поклонников. Месяц назад Ольга Бузова покинула Россию ради съемок нового реалити-шоу в Колумбии.

Возвращение внука Пугачевой в Россию перестало быть тайной из-за его жены

Возвращение внука Пугачевой в Россию перестало быть тайной из-за его жены
Внук Аллы Пугачевой вернулся в Россию после двухлетнего проживания в США. Никита Пресняков уехал в Штаты в 2022 году. Внимательным пользователям Сети удалось выяснить, что сначала в Россию вернулась его жена Алена Краснова, а затем и сам Никита.

Беременная Хилькевич заговорила о разводе: тяжело!

Беременная Хилькевич заговорила о разводе: тяжело!
Анна Хилькевич призналась в семейных проблемах. Находящаяся на 34-й недели беременности актриса Анна Хилькевич внезапно заговорила о разводе.

"Думала, меня все забыли": что случилось с 54-летней Иванцовой из группы "Вкус меда"

"Думала, меня все забыли": что случилось с 54-летней Иванцовой из группы "Вкус меда"
Тридцать лет назад Алена Иванцова появилась на фестивале "Песня года" с хитом" Человек дождя. В 1996 году Михаил Шуфутинский пригласил Алену стать солисткой девичьего дуэта "Вкус меда". Но в начале 2000-х певица исчезла с экранов. И лишь в 2022 году о ней снова заговорили в связи с участием с телешоу "Суперстар! Возвращение". О том, как живет она сегодня, артистка рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру". Алена Иванцова за эти годы, кажется, совсем не постарела – такая же женственная, стройная, сексуальная.

Выбор читателей

29/07Пнд"Стилист скончался": Сергей Зверев покинул мир моды 27/07СбтАбрамов не пустил Алсу на порог: новые подробности скандального развода пары 28/07ВскКудрявцева увидела сатанинские образы на открытии Олимпиады в Париже 28/07Вск"Мой золотой мальчик": 70-летняя Успенская призналась в любви к молодому певцу 29/07ПндНарод оторопел: Пугачева вытворила страшное 29/07Пнд"Очень породистая": 12-летняя дочь Орбакайте поразила своей красотой