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Возвращение внука Пугачевой в Россию перестало быть тайной из-за его жены

Возвращение внука Пугачевой в Россию перестало быть тайной из-за его жены

Внук Аллы Пугачевой вернулся в Россию после двухлетнего проживания в США. Никита Пресняков уехал в Штаты в 2022 году.

Внимательным пользователям Сети удалось выяснить, что сначала в Россию вернулась его жена Алена Краснова, а затем и сам Никита. При этом внук Примадонны прибыл на родину тайно.

Воссоединение супругов произошло в Ростове-на-Дону, где они отметили с друзьями семилетие своей свадьбы. В московском аэропорту Никиту встретил друг, который опубликовал видео с возвращением музыканта в соцсетях.

Алена также поделилась моментами их празднования годовщины, выложив фотографии из ресторана, где они наслаждались традиционными местными блюдами. В своем посте она отметила, что очень ей не хватало этих простых радостей.

Пресняковы поженились 27 июля 2017 года в Подмосковье на пышной свадьбе, собравшей около 200 гостей, среди которых были известные личности шоу-бизнеса. После бракосочетания Никита активно выступал с группой "Multiverse", но после переезда в США решил отказаться от музыкальной карьеры и сосредоточился на съемках клипов для американских исполнителей, применяя свои навыки, полученные в киноакадемии.

Стоит отметить, что возвращение Преснякова в Россию не ограничивается лишь празднованием годовщины. Он также пытается продать дачу на Истре, подаренную ему бабушкой. Этот особняк выставили на продажу еще год назад, но желающих приобрести его не нашлось. Сначала цена составляла 225 миллионов рублей, но после нескольких снижений она достигла 125 миллионов. Вероятно, необходимость в деньгах стала одной из причин возвращения Никиты на родину.

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29 июля 2024, 15:35
Никита Пресняков. Фото: соцсети
KP.ru✓ Надежный источник

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Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Никита Пресняков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Клава Кока. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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