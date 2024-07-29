48-летняя балерина всея Руси Анастасия Волочкова объяснила причину своей худобы

Анастасия Волочкова пришла на празднование 18-летия певицы Sandra Top. Кажется, и без того всегда стройная балерина еще больше похудела. О причинах она рассказала корреспонденту "Дни.ру".

"Нужно просто быть красивой женщиной и следить за своей фигурой, за своим внешним видом, – делится танцовщица. – С детства я занимаюсь тяжелым физическим трудом. А если каждый день по три часа стоять на пуантах, то ноги будут, как у меня, стройные, длинные и красивые. Хотя многие не верят, что можно быть такой красивой – говорят, что это "фотошоп", что это не я, а нейросети. На самом деле, это благодаря русской бани и купели я так выгляжу. Важно всегда оставаться позитивной, заниматься любимым делом. И каждый выход на сцену доставляет мне много радости и счастья, а это тоже показатель молодости".

Волочкова признается, что никогда не делала никаких пластических операций. "Во-первых, я боюсь уколов, во-вторых, у меня есть аллергия на иголки, на шипы, и волдыри при уколе могут покрыть все тело, – пояснила Настя. – У меня хорошая генетика, поэтому я максиму что делала с собой, это аппаратные процедуры. Но это без хирургического вмешательства".

При этом никакой особой диеты у Волочковой нет – она просто почти ничего не ест.

"Практически полное отсутствие еды! Салатные листья или одно-два вареных яичко всмятку", – призналась дива.

Самое важное, Волочкова живет в свое удовольствие и не обращает внимание на хейтеров. "Когда посмотришь, кто пишет гадости, то видишь страшенных недолюбленных теток, – говорит она. – Я отношусь к ним с сожалением. Как говорила Фаина Раневская, лучше быть предметом зависти, чем сострадания. Зависть происходит от отсутствия любви. А я этой любовью наполнена по жизни!"