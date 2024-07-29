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Народ потерял Сергея Бурунова

Народ потерял Сергея Бурунова
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Сергей Бурунов долгое время скрывал это от публики.

Еще совсем недавно Сергей Бурунов рассказывал о том, каким должен быть мужчина в отношениях с женщиной и что именно абъюзивные отношения помогают быстро прийти в форму.

47-летний холостяк долгое время числится в списке завидных мужчин российского шоу-бизнеса. Он неоднократно признавался, что влюбиться и встретить родственную душу очень непросто. Но, видимо, теперь народ потерял Сергея Бурунова.

Ведь пару месяцев назад на премии МХТ актер появился в компании привлекательной брюнетки. Позже появились слухи, что у Бурунова с этой дамой роман. Совсем недавно артист снова вышел в свет с этой женщиной. Он позировал с ней на музыкальном фестивале в Баку.

В кулуарах шоу-бизнеса рассказали, что Сергей Бурунов действительно состоит в отношениях с 35-летней девушкой по имени Екатерина. Она занимается бизнесом и руководит предприятиями по оказанию бытовых услуг. Женщина ведет достаточно закрытый образ жизни, в ее соцсетях нет большого количества подписчиков.

Несмотря на то что пока вся эта история остается на уровне слухов, коллеги Бурунова ждут приглашение на свадьбу. Ни сам артист, ни его избранница никак не комментируют свои отношения.

Сергей Бурунов в настоящее время является одним из самых востребованных артистов российского кинематографа. Его гонорар за съемочный день стартует от 500 тысяч рублей.

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29 июля 2024, 10:02
Сергей Бурунов. Фото: YouTube / @gazgolder
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Дима Билан. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родион Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Бурунов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Аверин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

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