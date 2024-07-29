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Скончался звездный стилист Сергей Зверев

Скончался звездный стилист Сергей Зверев
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Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Татьяна Веденеева – имена звезд, которых в разное время стриг, красил и одевал Сергей Зверев, можно перечислять долго. Но знаменитого стилиста больше нет...

Певица Sandra Top с размахом отметила 18-летие. Исполнительницу хита "Ромашки" поздравили певица и актриса Алена Кравец, балерина Анастасия Волочкова, певец Сергей Зверев. Он вспомнил себя в возрасте именинницы: "В 18 лет у меня уже была первая "золотая" медаль, я уже сам зарабатывал, одевался, приносил в дом деньги. В городе, где я жил (Култук Иркутской области – Прим. ред.), я был звездой – меня уже знали все. Я был во всех газетах и на телевидении".

Но праздник к Sandra Top Сергей Зверев пришел в качестве певца. "Стилист Сергей Зверев скончался лет 20 назад – с тех пор, как с легкой руки Аллы Пугачевой я стал петь", – сказал бывший парикмахер корреспонденту "Дни.ру". Действительно, после того как Зверев достиг вершин в фешен-индустрии, он решил попробовать себя в других сферах. В 2006 году вышла написанная Любашей композиция "Алла", потому были песни "Ради тебя" и "Искренне ваш", которые вошли в диск "Ради тебя".

Сегодня каждый выход 61-летнего Сергея Зверева в свет становится сенсацией. Он тщательно продумывает образы и всегда производит фурор.

"Зимние вещи и короны я храню в другой квартире, – рассказал он о своем богатом гардеробе. – А вещи, которые не ношу, они вообще в другом месте. У меня есть одна фартовая корона, которую я постоянно ношу, и мне этого достаточно".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Зверев выглядит безупречно и в короне, и без оной. С идеальным мейком, с роскошной укладкой – настоящая суперзвезда! Интересно, а кто стрижет его самого? "У меня – не великая стрижка, – говорит он. – В ванной, когда помыл голову, делаю пальцем проборчик и кончики волос состригаю. Вот и все – 3 минуты и бесплатно".

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29 июля 2024, 08:06
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Сергей Зверев отдохнул с джигитами

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