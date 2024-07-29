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Понедельник 29 июля

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"Очень породистая": 12-летняя дочь Орбакайте поразила своей красотой

"Очень породистая": 12-летняя дочь Орбакайте поразила своей красотой
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Певица Кристина Орбакайте опубликовала свежее фото подросшей наследницы.

У Кристины Орбакайте трое детей от разных браков. Старшему сыну, Никите Преснякову, в этом году исполнилось 33 года, а младшему, Дени Байсарову — 26. Минувшей весной дочь артистки, Клавдия Земцова, также отметила день рождения. Девочке 12 лет. В отличие от сыновей, которые живут далеко от матери, дочь находится рядом с ней, если только родительница не уезжает на гастроли или другие мероприятия.

Так, в настоящий момент семейство путешествует по Европе. Оказавшись в Италии, Кристина Орбакайте опубликовала несколько кадров, на которой запечатлена не только она, но и ее подросшая дочь. Клавдия редко появляется в публикациях артистки, поэтому публика бурно отреагировала на новые снимки.

Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией. Фото: соцсети

Многие подписчики оказались поражены красотой наследницы Орбакайте. "Очень породистая", "Клавочка станет моделью. Высока, стройка, красива!", "Прекрасные гены", "Очень красивая девочка растет", "Похожа на отца", "Видно, как она прекрасно воспитана, и чувствуется порода", – прокомментировали кадр поклонники артистки.

Самой же Кристине Орбакайте в мае 2024-го исполнилось 53 года. О жизненном пути знаменитости ранее писали "Дни.ру".

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29 июля 2024, 04:19
Кристина Орбакайте. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка

Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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