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"У нас большая радость!": в семье Гагариной произошло долгожданное событие

"У нас большая радость!": в семье Гагариной произошло долгожданное событие
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Певица Полина Гагарина поделилась радостными новостями.

Полина Гагарина воспитывает двоих детей от разных мужей – семилетнюю Мию и 16-летнего Андрея. Старший ребенок уже окончил школу. В этом году он получил аттестат об полном общем образовании и сдал вступительные экзамены в высшее учебное заведение.

В недавней публикации в популярной социальной сети Полина Гагарина, отвечая на вопрос подписчика о дальнейшем обучении сына, сообщила о его поступлении в институт "своей мечты", причем на бесплатное отделение. Артистка призналась, что чрезвычайно горда за своего наследника.

"У нас большая радость", – написала исполнительница хита "Спектакль окончен" в личном блоге.

Напомним, отцом юноши является первый муж Полины Гагариной, актер Петр Кислов. Вероятно, Андрей пошел по стопам родителей и станет артистом. Известно, что он увлечен музыкой, создает аранжировки.

В настоящий момент Полина Гагарина, которая не так давно дала грандиозный концерт в "Лужниках", проводит время с семьей, поэтому она стала крайне редко что-либо публиковать в интернете. "Мне важно убрать телефон и отключиться от всех социальных сетей", – объяснила артистка свое исчезновение.

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29 июля 2024, 01:34
Полина Гагарина. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
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