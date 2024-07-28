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Воскресенье 28 июля

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Победитель "Маски" Анатолий Цой рассказал о занятиях после завершения музыкальной карьеры

Победитель "Маски" Анатолий Цой рассказал о занятиях после завершения музыкальной карьеры
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Анатолий Цой, победитель первого сезона "Маски" на телеканале НТВ, с размахом отметил 35-летие. У него сегодня все есть – признание, поклонники, хиты. Да что там говорить, ведь первым, кто поздравил его с днем рождения, был сам Филипп Киркоров!

Цой признается, что не планирует быть на сцене, пока оттуда не вынесут, как это часто бывает на эстраде. У него есть вполне определенные планы на время, когда он завершит музыкальную карьеру. "Я хотел бы жить на острове, заниматься бизнесом и снимать кино", – признался артист в интервью "Дни.ру".

И первые шага для этого Анатолий уже делает – готовит запасной аэродром. Например, скоро в продаже будет его эксклюзивная парфюмерная линейка, презентация которой состоялась на юбилее музыканта.

"А еще я снялся в фильме "Письмо Деду Морозу", который будет в прокате в конце 2025 года, – сообщил Цой. – Одну из главных ролей там сыграла Наталья Орейро, которую я с детства видел по телевизору, а теперь поработал с ней".

Кроме того, в работе и сериал Анатолия Цоя, где он выступает и как актер, и как продюсер – на экраны многосерийная лента выйдет весной будущего года.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Для многих при этом остается тайной личная жизнь молодого исполнителя. "Я не хочу на этой теме зарабатывать, привлекать ею к себе внимание, – пояснил Анатолий. – На работе я – артист. А вне ее – обычный человек. Я так же живу, сплю, у меня так же есть проблемы. И по этой причине личную жизнь предпочитаю оставлять за кадром. Скажу лишь, что недавно для своей семьи я приобрел загородный дом с баней".

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28 июля 2024, 19:11
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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