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"Ничего не поможет": Согдиана поставила крест на браке Алсу и Абрамова

"Ничего не поможет": Согдиана поставила крест на браке Алсу и Абрамова
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Певица Оксана Нечитайло, более известная как Согдиана, высказалась о бракоразводном процессе своей коллеги Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Несколько месяцев назад стало известно, что Алсу и Ян Абрамов решили развестись. По слухам, причиной расторжения брака является неверность супруга. В любовницы записали модель Анастасию Решетову, которую певица в беседе с журналистами назвала девушкой с низким социальным статусом.

Адвокаты предпринимателя заявляют, что тот намерен сохранить семью. Кроме того, во избежание скандалов Абрамов якобы хочет передать супруге активы на несколько миллиардов рублей. Сама же Алсу говорит, что это не так, и называет такие заявления попыткой супруга спасти репутацию.

О разводе певицы и бизнесмена не высказался только ленивый. В частности, эту тему затронула Согдиана из-за вопроса журналистов на дорожке Dream Fest в Баку. Ее брак едва не распался, поэтому она хорошо понимает коллегу. Однако Согдиана считает, что союз Алсу и Яна вряд ли можно спасти.

"Бывает такое, когда переполняется чаша терпения женщины, ничего не поможет", – сказала 40-летняя артистка.

По словам Согдианы, в ее семье все стремились избежать развода. А Абрамов сделал все, чтобы союз окончательно распался. Поэтому певица поставила крест на браке Алсу с предпринимателем.

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28 июля 2024, 13:43
Алсу. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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