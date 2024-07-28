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Воскресенье 28 июля

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Новый тест: продолжи поговорку – справятся не все

Новый тест: продолжи поговорку – справятся не все
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Русский язык богат на пословицы и поговорки, которые передают народную мудрость и жизненные наблюдения. Проверим, насколько хорошо вы знаете эти крылатые выражения?

Поговорки и пословицы — это неотъемлемая часть нашей культуры и наследия. Они помогают нам выразить мысли кратко и емко, передать мудрость предков и сделать речь более живой и образной. В этом тесте мы собрали для вас малоизвестные, но интересные поговорки. Сможете ли вы правильно подобрать к ним окончания? Проверьте свои знания и узнайте что-то новое!

1. В чужой монастырь со своим...

а) уставом не ходят

б) хлебом не ходят

в) топором не ходят

2. Не рой другому яму, сам...

а) в нее попадешь

б) в нее свалишься

в) ее не обойдешь

3. Без топора не плотник, ...

a) без кисти не художник.

b) без молотка не кузнец.

c) без иглы не портной.

4. Где тонко, ...

a) там и рвется.

b) там и гнется.

c) там и ломается.

5. Не все коту масленица, будет и...

а) Рождество

б) Петров день

в) Великий пост

6. Знал бы прикуп — ...

a) жил бы в Сочи.

b) не проиграл бы.

c) в карты не играл бы.

7. Лиха беда начало, ...

a) а дальше полегче.

b) а там легче будет.

c) а там и конец близок.

8. На всякого мудреца ...

a) найдется ответ

b) найдется хитрец.

c) довольно простоты.

9. Новая метла по-новому метет, ...

a) да старая знает углы.

b) да старая лучше убирает.

c) да старая надежнее.

10. У семи нянек дитя...

а) без присмотра

б) без глаза

в) без хлеба

Ответы:

1. В чужой монастырь со своим...

– а) уставом не ходят

2. Не рой другому яму, сам...

– а) в нее попадешь

3. Без топора не плотник, ...

– c) без иглы не портной.

4. Где тонко, ...

– a) там и рвется.

5. Не все коту масленица, будет и...

– в) Великий пост

6. Знал бы прикуп — ...

– a) жил бы в Сочи.

7. Лиха беда начало, ...

– a) а дальше полегче.

8. На всякого мудреца ...

– c) довольно простоты.

9. Новая метла по-новому метет, ...

– a) да старая знает углы.

10. У семи нянек дитя...

– б) без глаза

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28 июля 2024, 06:16
Изображение сгенерировано при помощи Midjourney
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