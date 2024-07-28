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Воскресенье 28 июля

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Кудрявцева увидела сатанинские образы на открытии Олимпиады в Париже

Кудрявцева увидела сатанинские образы на открытии Олимпиады в Париже
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Происходящее на открытии Олимпиады в Париже вызвало скандал. Российская телеведущая Лера Кудрявцева не прошла мимо горячей новости.

Накануне в Париже состоялось торжественное открытие летних Олимпийских игр 2024. Помимо долгожданного выступления Селин Дион, внимание публики привлекли выступающие трансгендеры и их пародия на роспись работы Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", из-за чего многие верующие восприняли как оскорбление. Кроме того, многие обратили свой взор на сатанинские образы на открытии Олимпиады. В частности, их рассмотрела Лера Кудрявцева.

Телеведущая опубликовала несколько скриншотов с трансляции церемонии. На них, например, можно увидеть голову быка и подношение белых перчаток. Это напомнило Лере и интернет-пользователям картинку с приношением в жертву детей быку-божеству Молоху. "Там же реально все в сатанинских образах. Я даже не знаю, что можно здесь еще сказать", – написала Кудрявцева в своем телеграм-канале.

Фото: скриншот соцсети

Лера Кудрявцева согласилась с мнением миллиардера Илона Маска о том, что на открытии Олимпиады в Париже были оскорблены чувства христиан.

Напомним, Олимпийские игры пройдут во Франции до 11 августа 2024 года. В них принимают участие свыше 10,7 тысячи спортсменов. Россия официально не представлена на соревнованиях из-за отстранения Международным олимпийским комитетом. 15 россиян допущены к играм, но в нейтральном статусе.

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28 июля 2024, 03:32
Лера Кудрявцева. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Telegram / @lerakudryavtseva✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных

Скриншот: соцсети
Скриншот: соцсети
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Загитова. Фото: t.me/azagitova_official/1591

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