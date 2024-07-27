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Суббота 27 июля

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Абрамов не пустил Алсу на порог: новые подробности скандального развода пары

Абрамов не пустил Алсу на порог: новые подробности скандального развода пары
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Стало известно, насколько тяжелыми являются отношения Алсу и Яна Абрамова, готовящихся к разводу.

Слухи о разводе Алсу и Яна Абрамова появились в конце мая, а вскоре артистка их подтвердила. Бракоразводный процесс сопровождается рядом скандальных обстоятельств. В частности, в Сети муссируются предположения об измене супруга певицы. В разлучницы записали бывшую рэпера Тимати, модель Анастасию Решетову, которую не раз видели в компании бизнесмена. На нее же указала и сама артистка, обвинив девушку во лжи, когда та заявила о нежелании крутить романы с женатыми.

Недавно же стали известны новые подробности развода пары. Согласно информации от источников, близких к семье, Абрамов решил запретить Алсу заходить в квартиру, не объясняя причины своих действий. Как сообщил телеграм-канал Baza, Ян запретил сотрудникам жилого комплекса пускать его жену на территорию. Певице пришлось пойти в суд, чтобы там разобрались с посещением ее собственного жилища. Попасть на порог дома артистка смогла лишь спустя три недели.

Однако даже после вынесения судебного решения Алсу не может пользоваться парковкой жилого комплекса. Примечательно, что данный запрет распространяется исключительно на саму артистку, в то время как остальные члены ее семьи могут свободно заезжать и выезжать. Как выяснилось, причина кроется в том, что автомобиль Алсу не значится в базе жильцов, поэтому система распознавания номеров не пропускает ее машину.

На фоне данной информации появляются вопросы к Яну Абрамову, который ранее через своих юристов доносил мысль о необходимости перемирия с Алсу. Бизнесмен якобы стремился любой ценой вернуть расположение супруги. Примечательно, что ранее певица говорила, что ее супруг врет о намерении передать ей активы на сумму более чем два миллиарда рублей.

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27 июля 2024, 21:38
Алсу. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Telegram / @bazabazon✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Виллы и украшения: муж предложил Алсу добра на три миллиарда за сохранение семьи

Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;

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