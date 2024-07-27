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Суббота 27 июля

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В Сеть просочилось редкое фото Заворотнюк: Сквозь года

В Сеть просочилось редкое фото Заворотнюк: Сквозь года
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала новую публикацию в популярной сети, посвященную матери.

Анастасия Заворотнюк покинула этот мир в конце мая 2024 года после продолжительной болезни. У звезды сериала "Моя прекрасная няня" был рак мозга. Близкие и врачи делали все возможное, чтобы избавить артистку от боли и страданий. Любящий муж был рядом с ней до самого последнего дня.

Дочь Анна, напротив, строила свою жизнь, периодически навещая тяжелобольную маму, а также держа с ней связь. Изредка девушка рассказывала публике о состоянии родительницы, но никогда не выкладывала свежие, редкие снимки матери. Однако после трагедии Анна стала показывать кадры из жизни близкого человека.

Например, недавно благодаря дочери Анастасии Заворотнюк в Сеть просочился кадр, на котором запечатлена артистка. Судя по фото, оно было сделано, когда актриса проводила время возле водоема. При этом сложно сказать, когда именно был сделан снимок. На опубликованном Анной кадре лишь написано: "24 июля. Сквозь года".

Анастасия Заворотнюк. Фото: соцсети

Ранее телезвезда Ольга Орлова заявила о необходимости внести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу как уникального мужа, который посвятил всего себя тяжелобольной жене. Слова знаменитости приводили "Дни.ру"

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27 июля 2024, 19:50
Анастасия Заворотнюк. Фото: YouTube / @TanyaKisilevsky
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк

Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin

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