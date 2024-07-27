Видео с женой иноагента Пугачевой официально запрещено в России с 26 июля

Адвокат заявил о примирении Алсу с мужем Тесты Конфликт Бони и Салтыковой Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Суббота 27 июля

12:25Видео с женой иноагента Пугачевой официально запрещено в России с 26 июля 09:07Сезон отпусков: 5 книг для тех, кто мечтает отправиться в путешествие 06:22Коллагеновый солярий: что это такое, и какое влияние оказывает на кожу? 03:11Волочкова в купели показала своего пушистика 00:17Что происходит сейчас с Наташей Ионовой? 22:04Истязал и подавлял: Асмус подверглась насилию со стороны любовника 21:02"Черная магия": отец Децла обвинил невестку в смерти рэпера 20:03"Росатом" создает инновационную инфраструктуру для безопасной переработки опасных отходов 19:34"Никакой похвалы": почему Пугачева невзлюбила Рубальскую 18:52Певица Глюкоза обратилась к журналистам после позора в Красноярске 17:35Придавило машиной: шокирующие кадры с 15-летней звездой сериала "Слово пацана" 16:45Братья Майкла Джексона прилетели на праздник к Эмину 16:13"Знакомство с малышкой": Хилькевич написала о преждевременных родах 14:50Пугачева готова сбежать в Россию от спивающегося Галкина* 13:42[ТЕСТ]: для киноманов: угадай любимый советский фильм по имени героини 12:53Как организовать мероприятие в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 12:16Адвокат мужа Алсу заявил о примирении семьи 11:16Валиева плюнула в родного отца после его откровений о ее личной жизни 10:25Петь не будет, но в зале появится: Пугачева выбрала день для посещения шабаша Вайкуле 09:55Втянутая в скандал Долина "заложила" дом за долги 09:32Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа 09:12Оказавшаяся в больнице беременная Погребняк потеряла живот раньше срока 06:29Стало известно, как россияне будут отдыхать в новогодние праздники 03:25Открылась настоящая причина одиночества Бузовой 00:16Папа бы гордился: что стало с единственной родной дочерью покойного Абдулова 22:34Беспредельная наглость вывела из себя Яну Рудковскую: Терпеть не могу! 21:19В Подмосковье определят лучшего российского производителя сыра 20:44Хамство! Салтыкова заткнула рот Боне прямо во время съемок 19:14Настигла карма: у обидевшего маленькую дочь экс-мужа Пелагеи большие проблемы 18:09Фадеев готовится нанести удар оскандалившейся Глюкозе: певицу ждет незавидная участь 17:15"Как тебе не стыдно?": Мигель ошарашен поступком Варнавы – считал подругой 16:23Ксению Бородину записали в лицемерки: и все из-за одного неосторожного заявления 15:08Появилась информация о пятой беременности жены Дмитрия Тарасова 13:34Климова ликует: вот что сделал Петренко ради бывшей жены 13:00В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами 11:52Тест для любителей советского кино – "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" 10:18"Не разговаривали с мужем три дня": Борщева раскрыла детали своего брака 09:52Муж Алсу перед заседанием суда о разводе сделал ход конем 08:59Как выглядит особо охраняемая могила похороненного 24 года назад отца Ксении Собчак 08:52Опозорившуюся на всю страну Глюкозу жестоко наказали 04:11Тест: хорошо ли вы помните советский фильм "Спортлото-82" 00:20Раскрыта колоссальная зарплата принца Уильяма 21:46"Худший из грехов": Собчак обвинила Фадеева в жадности из-за его скандала с Глюкозой 20:33[ТЕСТ] для настоящих фанатов "Гостьи из будущего": проверь свои знания 19:16"Лишь верхушка айсберга": вот что происходит с опозорившейся Глюкозой на самом деле 17:34Новый поворот в деле "женоненавистника" Киркорова и "попрошайки" Успенской: кто сильней? 16:27Поразительное сходство: сын Серябкиной растет ее копией – фото 15:32"Покобенилась": разыгравшая драму Штурм устроила взбучку богатому любовнику 15:21Вскрылась истинная причина побега Пугачевой из России 13:23Стало известно, кто встал на пути Лепса и вчерашней школьницы 18-летки
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Видео с женой иноагента Пугачевой официально запрещено в России с 26 июля

Видео с женой иноагента Пугачевой официально запрещено в России с 26 июля
365

Жена агента иностранного влияния Алла Пугачева третий год живет в Израиле. Если и выходит в свет, то только на концерты русофобов. По этой же причине она поехала на антироссийский фестиваль своей старой онкбольной подруги Лаймы Вайкуле в Юрмале. Там чествовали артистов из Незалежной, пели на мове и собирали деньги для ВСУ – таких именин сердца 75-летняя Народная артистка СССР пропустить, конечно, не могла.

Концентрация предателей и врагов России в концертном зал "Дзинтари" в день открытия фестиваля Вайкуле зашкаливала. Вот где нужна была бы денацификация!..

На сцене бесновались проклинаемая на родине за предательство "певица" Мария Максакова, трясла потрепанной звездой Верка Сердючка на фоне подтанцовки в майках с матерщиной. Одурманенные антирусской пропагандой люди в зале перечисляли деньги Незалежной через транслируемые QR-коды и махали безобразию жовто-блакитными флажками. Наверное, если есть ад, то там так же весело встречают грешников.

В зале же рядом сидели и коллеги по несчастью – вышедшая замуж за молодого иноагента старенькая Алла Пугачева и женатый на молодой немолодой иноагент Андрей Макаревич. "Бабушка рядышком с дедушкой", – как поется в хите Раймонда Паулса, который этот шабаш всегда игнорирует. Уж как эстрадные пенсионеры хлопали, подпевали, только что флажками вражеской державы не махали.

Трансляция этого слета русофобов в Интернете собрала рекордное количество просмотров – 10 тысяч человек. Если учесть, что общая численность населения Латвии составляет 1 862 700 человек, то получается, фестиваль заинтересовал всего 0,5 процентов жителей страны. Плюс 2100 зрителей в зале, но там большая часть публики попал бесплатно, по приглашениям.

Фото: скрин YouTube

В России, к счастью, эту вахналию увидеть нельзя – видео с фестиваля, который посетила престарелая Алла Пугачева, с 26 июля официально заблокировано видеохостингом в нашей страней из-за нарушения авторских прав и запрещено к показу.

Да и смотреть там, между нами, нечего – цирка уродов хватает и так.

Подпишись в Telegram

27 июля 2024, 12:25
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров назвал причину отсутствия у Леонтьева эстрадного титула: Все расхватали

Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру
Александра Котарева, генеральный управляющий TASSAY&ROMANOV
Марина Рыкова, директор по стратегическому маркетингу компании «Герофарм»
Директор по стратегическому маркетингу компании &quot;Герофарм&quot; Марина Рыкова.

По теме

Петь не будет, но в зале появится: Пугачева выбрала день для посещения шабаша Вайкуле

Певший про "Голубую Луну" Трубач присоединился к слету иноагентов у Вайкуле

"Видимость аншлага": Кравец возмущена фестивалем "сваливших" у Вайкуле
Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Сезон отпусков: 5 книг для тех, кто мечтает отправиться в путешествие

Сезон отпусков: 5 книг для тех, кто мечтает отправиться в путешествие
Лето – самое время путешествовать. А если отпуск ещё далеко или уже закончился, то можно просто помечтать о будущих поездках и ярких впечатлениях. Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг, которые помогут почувствовать свободу, побывать в новых местах и насладиться приключениями. "Завет воды", Абрахам Вергезе По своей основной профессии Абрахам Вергезе – медик.

Коллагеновый солярий: что это такое, и какое влияние оказывает на кожу?

Коллагеновый солярий: что это такое, и какое влияние оказывает на кожу?
Солярий – это источник проблем или шанс улучшить здоровье? Разобраться в этом вопросе поможет Юлианна Винер – основатель сети салонов красоты Sun&City;, за 25 лет в индустрии знает про загар все и даже больше. Начиная с середины 2010-х годов все чаще стали публиковаться исследования о вреде УФ-излучения.

Волочкова в купели показала своего пушистика

Волочкова в купели показала своего пушистика
Анастасия Волочкова вызвала гнев подписчиков. Кто хоть раз был гостем блога Анастасии Волочковой, тот видел, что у нее тысяча и одно фото в купели и из парилки.

Что происходит сейчас с Наташей Ионовой?

Что происходит сейчас с Наташей Ионовой?
Экстрасенс Влад Чреватый рассказал что какой период проживает Наталья Чистякова-Ионова. Все про происходит сейчас с Глюкозой – это расплата.

Истязал и подавлял: Асмус подверглась насилию со стороны любовника

Истязал и подавлял: Асмус подверглась насилию со стороны любовника
Актриса Кристина Асмус вышла на связь, чтобы рассказать о тяжелом периоде в жизни. В недавней публикации в популярной социальной сети Кристина Асмус рассказала о ее нездоровых отношениях с мужчиной, которые завершились полгода назад.

Выбор читателей

25/07ЧтвФадеев готовится нанести удар оскандалившейся Глюкозе: певицу ждет незавидная участь 25/07ЧтвХамство! Салтыкова заткнула рот Боне прямо во время съемок 26/07ПтнПугачева готова сбежать в Россию от спивающегося Галкина* 25/07ЧтвНастигла карма: у обидевшего маленькую дочь экс-мужа Пелагеи большие проблемы 26/07ПтнАдвокат мужа Алсу заявил о примирении семьи 26/07ПтнПапа бы гордился: что стало с единственной родной дочерью покойного Абдулова