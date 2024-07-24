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Среда 24 июля

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Сбежавший к молодухе Петросян пнул мечтающую отсудить имущество Степаненко: Ведьма натуральная

Сбежавший к молодухе Петросян пнул мечтающую отсудить имущество Степаненко: Ведьма натуральная
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Евгений Петросян заговорил о бывшей жене.

После развода с Петросяном юмористка Елена Степаненко продолжает богатеть. В 2022 году она стала наследницей недвижимости в Сочи: подруга завещала ей две элитные квартиры и парковочное место. Стоимость имущества оценивается в 70 миллионов рублей.

Но вот оказалось, что это наследство, по мнению родных умершей Натальи, попало не совсем по назначению. У женщины остались мать и сестра, которые также претендуют на квадратные метры родственницы. Летом прошлого года они подали в суд, заявив, что покойная не отдавала отчет собственным действиям из-за болезни, поскольку не могла оставить самых близких ей людей без жилья. К тому же Елена Григорьевна долгое время не общалась с приятельницей, а похороны и вовсе проигнорировала.

Юмористка никак не комментирует ситуацию. С родными умершей она на связь не выходит, в суде участвуют ее представители. А вот сбежавший к молодухе Евгений Петросян посочувствовал родственникам и пнул мечтающую отсудить имущество Степаненко, назвав ее "ведьмой натуральной".

Евгений Ваганович и сами пережил подобное, поэтому очень понимает этих людей. Степаненко отсудила у него половину нехилого добра. Под раздел попали две квартиры в старинном московском доме, еще две столичные однушки, подмосковная дача и несколько машино-мест с автомобилями. Помимо недвижимости бывшие супруги поделили картины, книги, антиквариат.

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24 июля 2024, 09:01
Евгений Петросян. Фото: YouTube / @Istra_Rf
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

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