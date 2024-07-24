Тест: Насколько хорошо вы знаете фильм "Титаник"

Проверь в нашем тесте, не пора ли пересмотреть шедевр киноиндустрии.

Культовую картину "Титаник" смотрел почти каждый житель нашей планеты. Уверены, и вы не раз видели этот фильм, но насколько хорошо вы его помните? Предлагаем проверить в нашем тесте, Вопросы достаточно сложные. Справитесь?

1. Из какого города начал свое путешествие "Титаник"?

А. Саутгемптон

Б. Нью-Йорк

В. Бостон

2. Какой температуры была вода за бортом, по словам Джека?

А. Не больше 2 градусов

Б. Минус 5

В. Около 0

3. В какую игру Джек и Фабрицио выиграли билеты на корабль?

А. Блэкджек

Б. Покер

В. Бридж

4. В какой город направлялся "Титаник"?

А. Берлин

Б. Портленд

В. Нью-Йорк

5. Сколько лет главной героине Роуз в фильме?

А. 17 лет

Б. 21 год

В. 19 лет

6. Что замечает Роуз, когда строитель"Титаника" Томас Эндрюс показывает гостям свое детище?

А. Слишком низкое ограждение на палубе

Б. Слишком длинный нос корабля

В. Слишком мало спасательных шлюпок

7. Сколько человек было на борту "Титаника" в фильме?

А. 1500 человек

Б. 2200 человек

В. 2100 человек

ОТВЕТЫ

1. А – Саутгемптон

2. А – Не больше 2 градусов

3. Б – Покер

4. В – Нью-Йорк

5. А – 17 лет

6. В – Слишком мало спасательных шлюпок

7. Б – 2200 человек