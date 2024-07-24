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Вторник 23 июля

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ТЕСТ по любимому фильму "Карнавал" с Ириной Муравьевой

ТЕСТ по любимому фильму "Карнавал" с Ириной Муравьевой
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Советский художественный двухсерийный фильм "Карнавал", снятый в режиссером Татьяной Лиозновой на Киностудии имени М. Горького, занял 9-е место по итогам проката 1982 года – его посмотрели 30,4 млн зрителей. И до сих пор по телевизору он идет с высокими рейтингами. Давайте вспомним детали любимой картины с Ириной Муравьевой!

1. Как зовут цыганку в фильме?

А – Сара;

Б – Ирма;

В – Карма.

2. У Жозефины Викторовны есть сын. Сколько ему лет и как его зовут?

А – Димка, 12 лет;

Б – Колька, 10 лет;

В – Петька, 15 лет.

3. Как зовут соседскую кошку, которая живет в коммуналке у отца Нины Соломатиной?

А – Белка;

Б – Стрелка;

В – Зайка.

4. В каком городе живет Нина Соломатина?

А – Оханск;

Б – Заступинск;

В – Рязань.

5. Что, помимо платья "сафари", девчонки заказали Нине купить в ГУМе?

А – Заколки;

Б – Шпильки;

В – Губную помаду.

6. Что читатла на вступительном экзамене в театральном училище Нина?

А – Алексей Апухтин "Сумасшедший".

Б – Яков Полонский,"Сумасшедший";

В – Александр Пушкин, "Элегия".

7. В какую фирму по обслуживанию населения устроилась Нина?

А – "Заря"

Б – "Успех";

В – "Солнышко".


ОТВЕТЫ

1 – В – Карма;

2 – А – Димка, 12 лет;

3 – В – Зайка;

4 – А – Оханск;

5 – Б – Шпильки;

6 – А – Алексей Апухтин "Сумасшедший";

7 – А – "Заря".

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24 июля 2024, 00:11
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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