Певший про "Голубую Луну" Трубач присоединился к слету иноагентов у Вайкуле

Лайма Вайкуле снова проводит фестиваль, где собирает деньги для боевиков и террористов ВСУ. Список тех, на ком "кормилица СССР", как она себя называет, собирается зарабатывать, постоянно растет. Второй год подряд на свой авторский фестиваль в Юрмале Вайкуле зазывает тех, кто всеми фибрами души ненавидит Россию или предал ее.