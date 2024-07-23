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Вторник 23 июля

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Не выдержала: Анастасия Волочкова публично отчитала Прохора Шаляпина

Не выдержала: Анастасия Волочкова публично отчитала Прохора Шаляпина
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Балерина Анастасия Волочкова обратилась к своему другу, певцу Прохору Шаляпину.

После череды выступлений Анастасия Волочкова решила себя побаловать отдыхом в Подмосковье. Сначала артистка провела время на базе отдыха, а после отправилась в банный комплекс. Деталями своего досуга балерина охотно делится с подписчиками в популярной социальной сети, публикуя фото и видео.

Однако для полного счастья Волочковой не хватает рядом близких. В частности, она скучает по своему другу Прохору Шаляпину. Отдыхая в банном комплексе, танцовщица записала видеообращение, обратившись таким образом к певцу. Она публично отчитала артиста за то, что тот отдыхает без нее.

"Прохор Шаляпин, а ты вообще где? Ты пока в Ялте своей зажигаешь, я уже приехала в самый лучший банный комплекс, куда хочу тебя пригласить. А ты все вернуться не можешь", – возмутилась балерина, не выдержав отсутствие близкого друга.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети / @volochkova_art

Прохор дает понять Анастасии, что видит ее обращения. В частности, он сделал репост публикации Волочковой. Однако публично он не стал комментировать возмущения подруги.

Ранее Анастасия Волочкова разразилась гневной тирадой в адрес хейтеров, которые критикуют ее поведение на недавних видео. Артистка даже вспомнила Майю Плисецкую. Слова балерины приводили "Дни.ру".

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23 июля 2024, 22:01
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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