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Вторник 23 июля

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ТЕСТ: угадай культовый фильм по эпизодической роли – для самых внимательных

ТЕСТ: угадай культовый фильм по эпизодической роли – для самых внимательных
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Ты считаешь себя знатоком кино? Проверь свои способности в нашем тесте!

Кинематограф полон незабываемых моментов и ярких персонажей, но иногда именно эпизодические роли имеют большое влияние на сюжет и запоминаются. Мы подготовили для тебя увлекательный тест, который проверит твою внимательность и знание кино. Готов ли ты узнать культовые фильмы по их эпизодическим ролям? Давай начнем!

Кадр 1:

а) Особо опасен

б) Начало

в) Темный рыцарь

г) Бойцовский клуб


Кадр 2:

а) Прочь

б) Форрест Гамп

в) Секретное окно

г) Хатико


Кадр 3:

а) Темный рыцарь

б) Бегущий по лезвию

в) Матрица

г) Красота по-американски


Кадр 4:

а) Зеленая книга

б) Kingsman: Секретная служба

в) Матрица

г) Красотка


Кадр 5:

а) Форрест Гамп

б) Чикаго семь

в) Взвод

г) Падение империи


Кадр 6:

а) Лицо со шрамом

б) Запах женщины

в) Волк с Уолл-Стрит

г) Третий лишний


Кадр 7:

а) Начало

б) Грань будущего

в) Отступники

г) Бойцовский клуб


Кадр 8:

а) Однажды в Америке

б) Американская история X

в) Побег из Шоушенка

г) Клуб Завтрак


Ответы:

1-в, 2-г, 3-в, 4-а, 5-а, 6-в, 7-а, 8-в

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23 июля 2024, 18:06
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Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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