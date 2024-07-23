Лайма Вайкуле снова проводит фестиваль, где собирает деньги для боевиков и террористов ВСУ. Список тех, на ком "кормилица СССР", как она себя называет, собирается зарабатывать, постоянно растет.

Второй год подряд на свой авторский фестиваль в Юрмале Вайкуле зазывает тех, кто всеми фибрами души ненавидит Россию или предал ее. Среди них – трансвестит Андрей Данилко, известный как "Верка Сердючка", признанные в России иностранными агентами Андрей Макаревич*, Егор Бортник*, известный как Лева из "Би-2", и лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский*. Его, кстати, в афише указывают как Максим Покровскис. А коллектив его зачем-то пишут латиницей – "Nogu Svelo!" Мол, по-русски неприятно именоваться.

К этому шабашу теперь присоединился Николай Трубач, который прежде с Борей Моисеевым пел про "Голубую Луну", а теперь позиционирует себя как украинский артист. Правда. живущий почему-то в Лондоне.

Свой последний концерт в России Трубач дал 21 февраля 2022 года. Потом заслуженный артист Украины оказался с семьей в Великобритании, оставив на Родине огромные долги. По словам музыканта, каждый год на четыре месяца он с семьей уезжает отдыхать в Испанию. Но непонятно, откуда на это деньги и где теперь певец зарабатывает. Николай не скрывает, что уехал из России по политическим мотивам. Поэтому с удовольствием присоединился к шабашу предателей России и слету иноагентов на Рижском взморье.

Правда, билеты на концерт с его участием по цене от 90 до 375 евро (от 8618 до 35909 рублей) уходят пока очень плохо... Хотя осталось всего 4 дня. Впрочем, предателей нигде не любят...

*Внесены в реестр Минюста как иноагенты.