Скандальное выступление Глюк'oZы в Красноярске Тесты Успенской прилетел новый иск Игры Сонник

Топ новостей недели

"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея ЛазареваЖивут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замужОльга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

Лента новостей

Вторник 23 июля

16:06"Это свинство, ее нужно лечить": Пригожин распек опозорившуюся на сцене Глюкозу 15:24"Пиарюсь за счет сестры": Наталья Фриске раскрыла секрет своей популярности 15:11Отказавшийся платить алименты Прилучный забрал детей у Муцениеце и улетел из России 14:33Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 миллиона рублей 14:19"Я стала матерью-одиночкой": испытавшая шок Самойлова молит о помощи 14:00Молодой отец Александр Буйнов в коротких шортиках похвалился своим малышом 13:48"Спасите, нас затапливает": попавший в беду Киркоров кричит о помощи 13:24Как будто бухает месяцами: 41-летнюю Алсу без фильтов и ретуши приняли за бабушку 12:49Тест: хорошо ли ты знаешь сериал "Сваты"? 12:05Жених не пришел к стоящей у ЗАГСа при полном параде Бузовой 10:45Еле стоящая на ногах Глюкоза опозорилась в компании Волочковой у всех на глазах: Хихикали и шатались 09:51Как пьяные Билан и МакSим: Кравец высказалась о неадекватном поведении Глюкозы 09:35ТЕСТ по культовому фильму "Любовь и голуби": интересно и сложно 09:00"Самостоятельно мне не справиться": опозорившаяся на всю страну Глюкоза сделала признание 06:14Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля 03:19Косметолог рассказал, кому показана процедура чистки лица 00:24Как Сафронова: мошенники развели Радзинского на баснословную сумму 22:14"Муж не доверяет": Орлова рассказала о "дешевой манипуляции" любимого мужчины 20:12"Как вам не стыдно?!": Волочкова разразилась гневной тирадой – вспомнила Плисецкую 18:09"Не по-людски": вдова рассказала о шокирующих деталях после смерти Децла 16:07Проигравшая Киркорову Успенская высмеяла итоги суда: Филя, возьмешь мелочью? 15:02"Эмоциональный взрыв": аморальному поведению Глюкозы в Красноярске нашли оправдание 14:02Не смогла скрыть: признавшаяся в зависимости Бородина снова сорвалась 13:40Тест: кто озвучивал персонажей из советских мультфильмов? 13:30ТЕСТ по любимому мультфильму "Зима в Простоквашино": продолжите фразу героя 13:12После слухов о разводе Ковальчук сбежала от Чумакова к другому мужику 12:04"Я не суперзвезда": как в 66 лет живет легендарная певица Роза Рымбаева 11:49SHAMAN'а пристыдили за внешний вид: Что за кринж 11:42Кристина Орбакайте без работы скитается по миру 10:36Чулпан Хаматову нашли в ангаре на окраине Риги 10:13ТЕСТ по фильму "Три тополя на Плющихе": справятся только настоящие киноманы 09:24Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 04:05ТЕСТ: Угадай советский фильм про измену по описанию 01:09"Держит за живот": Бьянка завопила на весь самолет из-за домогательства 21:58Глюк'oZa под "глюкозой": что ждет Чистякову-Ионову после позорного выступления в Красноярске 18:16"Больше нет сил терпеть": Фадеев готовит иск против опозорившейся Глюкозы 15:24Российские знаменитости, которые открыли свой бизнес и прогорели 12:00"Вы трезвы?": певица Глюкоза опозорилась в Красноярске – ее поведение было странным 09:21Тест: угадайте значение этих старорусских слов или пополните словарный запас 06:13Почему на лице появляются пигментные пятна и что с ними делать? 03:23Кулинарный тест: угадай название известных русских блюд 00:19Предначертано с рождения: астролог пролила свет на причину болезни Шеннен Доэрти 23:09Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации 21:17Развитие устойчивости к стрессу: практические советы 18:16Тест для настоящих знатоков русских народных сказок 15:09Как быстро восстановить работоспособность после отпуска: делимся советами 12:185 причин для путешествий в одиночку 09:11Куряне или Курсчане? Тест: угадайте, как правильно называют жителей город России 22:05Готов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты 20:46Новый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"Это свинство, ее нужно лечить": Пригожин распек опозорившуюся на сцене Глюкозу

"Это свинство, ее нужно лечить": Пригожин распек опозорившуюся на сцене Глюкозу
52

Певица Наталья Чистякова-Ионова подверглась страшной критике после концерта в Красноярске.

Выступление Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске публика запомнила надолго. Поведение Натальи вызвало вопросы у зрителей. Артистка трогала себя за промежность, демонстрировала странную мимику, а также игнорировала фонограмму. Была нарушена и речь певицы. Народ заподозрил знаменитость в употреблении запрещенных веществ. Однако спустя сутки Ионова вышла на связь и объяснила свое состояние антидепрессантами, которые она стала употреблять на фоне проблем в карьере и семье. В частности, артистка сообщила о смерти бабушки, что совсем выбило ее из колеи.

Однако многие так и не простили Глюкозу. Даже музыкальный продюсер Максим Фадеев не отказался от идеи подать иск против Ионовой и добиться запрета на использование псевдонима и песен.

К критике Натальи присоединился продюсер Иосиф Пригожин. Он распек артистку за позорное выступление в Красноярске. Более того, супруг певицы Валерии припомнил Глюкозе раннее поведение, которое тоже нельзя было назвать адекватным. "Я сам видел Глюкозу пару раз на разных мероприятиях, мы знакомы, но она там была невменяемая", – рассказал продюсер.

Он считает неприемлемым недавнее поведение Чистяковой-Ионовой на сцене. "Это свинство к зрителям и к организаторам", – заявил Пригожин. По его мнению, артисты должны целиком и полностью нести ответственность за такие выходки. Также продюсер считает, что Глюкозе требуется срочная помощь. "Ее нужно лечить", – заключил Иосиф.

Подпишись в Telegram

23 июля 2024, 16:06
Певица Глюкоза. Фото: YouTube
Telegram / @zvezdach_mag✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лолита, Глюкоза, Киркоров: кто появился на премии "Жара"

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: пресс-служба Жара Music Awards

По теме

Еле стоящая на ногах Глюкоза опозорилась в компании Волочковой у всех на глазах: Хихикали и шатались

"Эмоциональный взрыв": аморальному поведению Глюкозы в Красноярске нашли оправдание
Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

"Пиарюсь за счет сестры": Наталья Фриске раскрыла секрет своей популярности

"Пиарюсь за счет сестры": Наталья Фриске раскрыла секрет своей популярности
Сестра Жанны Фриске отреагировала на критику публики. Наталья Фриске является активным пользователем соцсетей.

Отказавшийся платить алименты Прилучный забрал детей у Муцениеце и улетел из России

Отказавшийся платить алименты Прилучный забрал детей у Муцениеце и улетел из России
Павел Прилучный показал, где сейчас его наследники. Прилучный забрал детей у Муцениеце и улетел из России.

"Я стала матерью-одиночкой": испытавшая шок Самойлова молит о помощи

"Я стала матерью-одиночкой": испытавшая шок Самойлова молит о помощи
Блогер, мать четверых детей Оксана Самойлова опубликовала видео, которое ввело ее в замешательство. 36-летняя Оксана Самойлова активно ведет не только аккаунт в популярной социальной сети, но и блог на "Ютубе", где рассказывает и показывает поклонникам о своей жизни.

Молодой отец Александр Буйнов в коротких шортиках похвалился своим малышом

Молодой отец Александр Буйнов в коротких шортиках похвалился своим малышом
Александр Буйнов поделился личным фото в соцсети. Певец Олег Газманов отметил свое 73-летие, и звезды поздравили его в соцсетях.

"Спасите, нас затапливает": попавший в беду Киркоров кричит о помощи

"Спасите, нас затапливает": попавший в беду Киркоров кричит о помощи
Народный артист России Филипп Киркоров ждет ответа на сигнал SOS. Не так давно в Сочи начались съемки фильма с Филиппом Киркоровым в главном роли.

Выбор читателей

22/07ПндНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 22/07ПндЧулпан Хаматову нашли в ангаре на окраине Риги 21/07ВскГлюк'oZa под "глюкозой": что ждет Чистякову-Ионову после позорного выступления в Красноярске 21/07Вск"Больше нет сил терпеть": Фадеев готовит иск против опозорившейся Глюкозы 22/07ПндПосле слухов о разводе Ковальчук сбежала от Чумакова к другому мужику 22/07Пнд"Эмоциональный взрыв": аморальному поведению Глюкозы в Красноярске нашли оправдание