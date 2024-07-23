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Вторник 23 июля

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Отказавшийся платить алименты Прилучный забрал детей у Муцениеце и улетел из России

Отказавшийся платить алименты Прилучный забрал детей у Муцениеце и улетел из России
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Павел Прилучный показал, где сейчас его наследники.

Прилучный забрал детей у Муцениеце и улетел из России. Такой публикацией он поделился в своих соцсетях. На снимке звезда "Мажора" вместе со своей новой семьей и отпрысками от первого брака летит на Мальдивы, где их ждет роскошная вилла.

"Все! Мы в отпуске", – подписал фото Прилучный.

Супруга актера Зепюр Брутян тоже опубликовала кадры с детьми Муцениеце, с которыми у нее сложились достаточно теплые отношения.

В последнее время Прилучный все чаще появляется в компании детей. Недавно они вместе посещали премьеру фильма "Водитель-олигарх", где актер исполнил главную роль. Ребята с удовольствием позировали фотографам в компании отца. После этого в Сети появилось видео, на котором дочь Муцениеце признается в любви молодой жене Павла.

Напомним, несмотря на то, что брак Агаты и Павла распался еще в 2020 году, они никак не могут наладить хотя бы подобие дружеских отношений. Бесконечные судебные разбирательства омрачают их жизнь. Звезда "Закрытой школы" не раз жаловалась, что алиментов, которые платит Прилучный не хватает, поэтому ей приходится много работать.

Теперь Павел, отказавшийся платить алименты, подал на Агату Муцениеце встречный иск. До суда, на котором решится, с кем останутся жить 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия, осталось чуть больше месяца. Заседание запланировано на конец августа.

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23 июля 2024, 15:11
Фото: соцсети / @bugivugi
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Стало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata

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