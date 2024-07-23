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Вторник 23 июля

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Молодой отец Александр Буйнов в коротких шортиках похвалился своим малышом

Молодой отец Александр Буйнов в коротких шортиках похвалился своим малышом
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Александр Буйнов поделился личным фото в соцсети.

Певец Олег Газманов отметил свое 73-летие, и звезды поздравили его в соцсетях. Особенно отличился коллега и друг Газманова Александр Буйнов, который опубликовал шутливое фото с именинником. На снимке он, словно молодой отец в коротких шортиках, хвалится своим малышом, то есть Олегом Газмановым, сидящим на стульчике рядом. В кадре певец обнимает Газманова за плечи, а тот смотрит на него и смеется.

"Какого парня я воспитал, а?.. Красава – и композитор, и поэт, ... короче – и швец, и жнец, и на дуде игрец", – написал Александр Буйнов и добавил веселый смайлик.

Фото: соцсети / @buinovofficial

Подписчики поддержали пост, восхитились талантом народного артиста России и оставили множество теплых слов под публикацией Буйнова.

Жена Газманова также очень душевно поздравила супруга. Марина эмоционально обратилась к мужу и отметила, что поздравлять его будут еще полгода после праздника, поскольку народ очень любит исполнителя хита "Ясные дни". Также вторая половина артиста указала, что любимец публики свой день рождения празднует два дня подряд. Дело в том, что Газманов родился в полночь с 22 на 23 июля.

Кроме того, жена Олега раскрыла, какие подарки дети приготовили для отца. Филипп нарисовал портрет певца, а Родион написал стихотворение "Отец". Дочь Марианна оставила свой презент в секрете. Сама Марина заказала фотокнигу со стихами супруга о любви.

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23 июля 2024, 14:00
Александр Буйнов. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Женатый Буйнов заласкал Гвердцители

Тамара Гвердцители подвластны, кажется, все жанры!
Не так давно Иосиф Кобзон был "хозяином" кремлевской сцены, теперь же он был в качестве гостя.
Петр Дранга как всегда мастерски сыграл на аккордеоне.
Глеб Матвейчук спел дуэтом с виновницей вечера.
Присутствие на вечере в Кремле композитора Александры Пахмутовой - честь для Гвердцители.
Александр Буйнов и Тамара Гвердцители дружат уже много лет.

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