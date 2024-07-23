Тест: хорошо ли ты знаешь сериал "Сваты"?

Еле стоящая на ногах Глюкоза опозорилась в компании Волочковой у всех на глазах: Хихикали и шатались

Наталью Ионову-Чистякову не скоро смогут простить. На фоне скандального концерта в Красноярске, где певица Глюкоза проявила себя не лучшим образом, в Сети появился видеоролик 2017 года из программы "Угадай мелодию".