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Вторник 23 июля

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Тест: хорошо ли ты знаешь сериал "Сваты"?

Тест: хорошо ли ты знаешь сериал "Сваты"?
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Вспомните знаменитый сериал и окунитесь в мир веселых семейных взаимоотношений "Сватов".

Комедийный сериал о взаимоотношениях сватов, одни из которых городские интеллигенты Ковалевы, а другие сельские жители Будько пользуется большой популярностью у зрителей. Смешные шутки героев и отличная актерская игра собирает у экранов всех: от мала до велика. Проверь, на сколько хорошо ты знаешь популярную кинокартину или узнай что-то новое для себя!

1. Сколько на данный момент выпущено сезонов сериала "Сваты"?

А. 6

Б. 7

В. 8

2. Сколько детей у Ковалевых младших?

А. 3

Б. 2

В. 1

3. Где происходят действия четвертого сезона "Сватов"?

А. В Турции

Б. В Сочи

В. В Крыму

4. Сколько актрис исполняло роль внучки Женечки?

А. 3

Б. 1

В. 2

5. Как звали игрушку Жени в 1-3 сезонах?

А. Боба

Б. Жужа

В. Мими

6. Какой субкультурой увлеклась Женя во время учебы в старших классов?

А. Эмо

Б. Готы

В. Рокеры

7. Как зовут дочь Александра Берковича?

А. Настя

Б. Оля

В. Катя

ОТВЕТЫ

1. Б – 7

2. А – 3

3. В – В Крыму

4. А – 3

5. Б – Жужа

6. Б – Готы

7. В – Катя

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23 июля 2024, 12:49
Фото: кадр из сериала "Сваты"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

[ТЕСТ] узнайте любимый фильм СССР по яркой фразе – дайте 8 правильных ответов!

Кадр из фильма &quot;Три плюс два&quot; (1963) // YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр из фильма &quot;Собачье сердце&quot; (1988) // YouTube / @5TVRussia
Кадр из фильма &quot;Приключения Электроника&quot; (1979) // YouTube / @OdesaFilmStudio
Кадр из фильма &quot;Он, она и дети&quot; (1986) // YouTube / @gtrftv

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