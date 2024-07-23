Жених не пришел к стоящей у ЗАГСа при полном параде Бузовой

Ольга Бузова опять осталась одна.

Певица Ольга Бузова не раз признавалась, что мечтает встретить своего единственного, но пока никак не может построить личное счастье. Вот и сегодня к стоящей у ЗАГСа при полном параде Бузовой жених не пришел.

Телеведущая опубликовала видео из Колумбии, где она находится на съемках нового реалити-шоу на выживание. В ролике Ольга сообщает, что вполне готова отправиться под венец. Ведь прическу и макияж ей сделали, сама она морально настроена и даже ЗАГС оказался как нельзя кстати. Вот только жених задержался. Но пока этот факт звезду не особо расстраивает, и она, судя по клипу, полна надежд.

"Ой, что задумала!", – хитро прищурилась Ольга в соцсети.

В марте Бузова неоднократно намекала своим подписчикам о скором замужестве. Однажды она просила фанатов выбрать ей красивую дату для свадьбы, затем внимательные журналисты заметили кольцо на ее пальце во время одного из светских мероприятий. Открыто певица о своем избраннике никогда не сообщала, но явно давала понять, что ее сердце занято.

Поклонники всегда готовы порадоваться за звезду и пожелать ей счастья, ведь Бузова так давно мечтала снова надеть белое платье и сказать заветное "да".

Напомним, ранее Ольга была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Их брак продлился чуть больше четырех лет. С 2019 по 2021 год телеведущая встречалась с блогером Давидом Манукяном, более известным как DAVA. Зимой 2021-го они даже провели (неофициальный) обряд бракосочетания на Мальдивах.