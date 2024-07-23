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Вторник 23 июля

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ТЕСТ по культовому фильму "Любовь и голуби": интересно и сложно

ТЕСТ по культовому фильму "Любовь и голуби": интересно и сложно
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Эта советская лирическая комедия 1984 года режиссера Владимира Меньшова по сценарию Владимира Гуркина до сих пор остается одной из самых любимых у россиян. Давайте вспомим детали из фильма "Любовь и голуби"!

1. Какую сумму из семейного бюджета потратил на голубей Василий?

А – 10 рублей;

Б – 15 рублей;

В – 25 рублей.

2. Для чего баба Шура зазывала в гости красавицу Людку?

А – Чайку с брусничкой пошвыркать;

Б – Чайку из самовара с медом попить;

В – Компотом из малины угоститься.

3. Сколько гуманоидов на месте аварии нашли, если верить Раисе Захаровне?

А – 16;

Б – 17;

В – 18.

4. Брак, по мнению Раисы Захаровны, это...

А – Добровольное рабство;

Б – Удел слабых;

В – Ошибка биологии.

5. Кем был папа Раисы Захаровны?

А – Партийным работником;

Б – Другом Буденного;

В – Офицером кавалерии.

6. Зачем дядя Митя через огород шастал к Дарье Усвятской?

А – Дров набрать;

Б – Огурчкиков набрать;

В – Рюмку выпить.


ОТВЕТЫ

1. – В – 25 рублей;

2 – А – Чайку с брусничкой пошвыркать;

3 – А – 16;

4 – А – Добровольное рабство;

5 – В – Офицером кавалерии;

6 - Б – Огурчкиков набрать.

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23 июля 2024, 09:35
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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