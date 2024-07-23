ТЕСТ по культовому фильму "Любовь и голуби": интересно и сложно

Как пьяные Билан и МакSим: Кравец высказалась о неадекватном поведении Глюкозы

Cтрана обсуждает странное поведение Глюкозы на концерте в Красноярске. Кто-то думает что певица могла быть пьяной, а кто-то и вовсе считает, что это были какие-то препараты. Глюкоза уверяет, что всему виной – снотворные и антидепрессанты, которые она стала принимать, чтобы совладать с паническими атаками.