Скандальное выступление Глюк'oZы в Красноярске Тесты Успенской прилетел новый иск Игры Сонник

Топ новостей недели

"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея ЛазареваЖивут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замужОльга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

Лента новостей

Понедельник 22 июля

22:14"Муж не доверяет": Орлова рассказала о "дешевой манипуляции" любимого мужчины 20:12"Как вам не стыдно?!": Волочкова разразилась гневной тирадой – вспомнила Плисецкую 18:09"Не по-людски": вдова рассказала о шокирующих деталях после смерти Децла 16:07Проигравшая Киркорову Успенская высмеяла итоги суда: Филя, возьмешь мелочью? 15:02"Эмоциональный взрыв": аморальному поведению Глюкозы в Красноярске нашли оправдание 14:02Не смогла скрыть: признавшаяся в зависимости Бородина снова сорвалась 13:40Тест: кто озвучивал персонажей из советских мультфильмов? 13:30ТЕСТ по любимому мультфильму "Зима в Простоквашино": продолжите фразу героя 13:12После слухов о разводе Ковальчук сбежала от Чумакова к другому мужику 12:04"Я не суперзвезда": как в 66 лет живет легендарная певица Роза Рымбаева 11:49SHAMAN'а пристыдили за внешний вид: Что за кринж 11:42Кристина Орбакайте без работы скитается по миру 10:36Чулпан Хаматову нашли в ангаре на окраине Риги 10:13ТЕСТ по фильму "Три тополя на Плющихе": справятся только настоящие киноманы 09:24Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 04:05ТЕСТ: Угадай советский фильм про измену по описанию 01:09"Держит за живот": Бьянка завопила на весь самолет из-за домогательства 21:58Глюк'oZa под "глюкозой": что ждет Чистякову-Ионову после позорного выступления в Красноярске 18:16"Больше нет сил терпеть": Фадеев готовит иск против опозорившейся Глюкозы 15:24Российские знаменитости, которые открыли свой бизнес и прогорели 12:00"Вы трезвы?": певица Глюкоза опозорилась в Красноярске – ее поведение было странным 09:21Тест: угадайте значение этих старорусских слов или пополните словарный запас 06:13Почему на лице появляются пигментные пятна и что с ними делать? 03:23Кулинарный тест: угадай название известных русских блюд 00:19Предначертано с рождения: астролог пролила свет на причину болезни Шеннен Доэрти 23:09Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации 21:17Развитие устойчивости к стрессу: практические советы 18:16Тест для настоящих знатоков русских народных сказок 15:09Как быстро восстановить работоспособность после отпуска: делимся советами 12:185 причин для путешествий в одиночку 09:11Куряне или Курсчане? Тест: угадайте, как правильно называют жителей город России 22:05Готов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты 20:46Новый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск 19:00"Сразу красный флаг": Муцениеце призналась, почему не смогла сохранить брак с Прилучным 17:47"Нас не запретить": как SHAMAN ответит на блокировку канала на YouTube 16:47Тест для знатоков советской классики: помните ли вы фильм "Тихий Дон" 16:03Неудачная пластика? Изуродованная шрамами Борисова объяснилась перед публикой 15:38ТЕСТ: угадайте фильм с Людмилой Гурченко по звучащей в нем песне 14:31"Прости, Насть!": Алсу принесла публичные извинения Волочковой 13:21Татьяна Буланова готовится к пластической операции: Надо 12:38"Третий": молодая жена Петросяна дала неожиданный ответ на вопрос о беременности 11:44Пропала: Кристина Асмус перестала выходить на связь 10:52Едва не получивший травмы Басков избегает журналистов: что произошло 08:56"Теперь у меня нет подруг": Алсу излила душу после развода 08:56"Надень защиту": заметившая кровь Муцениеце попросила нового возлюбленного предохраняться 08:56"Девушка что-то с чем-то перепутала": Долина высказалась о похабном платье Бузовой 07:21"Займитесь башкой!": Семенович разразилась гневной тирадой в адрес публики 04:28ТЕСТ для знатоков фильма "Афоня": насколько хорошо вы знаете этот советский кинохит 01:13Устал от девушек: Олег Майами сделал откровенное заявление о личной жизни 21:08"Я тебя люблю": дочь Муцениеце призналась в чувствах новой жене отца
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"Муж не доверяет": Орлова рассказала о "дешевой манипуляции" любимого мужчины

"Муж не доверяет": Орлова рассказала о "дешевой манипуляции" любимого мужчины
51

Телеведущая Ольга Орлова поведала о нездоровых отношениях.

В своем аккаунте в популярной социальной сети Ольга Орлова выступает в качестве эксперта по семейным отношениям. Поклонники нередко обращаются к ней за советом, задавая вопросы о личном. Телезвезда охотно делится своим мнением. Причем в своих высказываниях знаменитость нередко категорична.

В частности, недавно подписчица пожаловалась Орловой на своего мужа, которому не свойственно доверие. "Муж не доверяет, и пусть. Это его выбор – страхи, комплексы и так далее. Вам зачем "заслуживать доверие"?" – ответила Ольга поклоннице. Телезвезда считает, что любимый мужчина подписчицы занимается "дешевой манипуляцией". "Я тебе доверяю, а ну-ка, покажи мне, на что ты способна ради меня!" И вы уже, стирая подошву, спешите "служить" – написала бывшая солистка группы "Блестящие". Она отказалась называть такие отношения здоровыми.

Сама Ольга Орлова счастлива в браке с бизнесменом по имени Валерий. Он на 10 лет старше телезвезды. В феврале прошлого года она родила от возлюбленного дочь Анну. Также у Ольги есть сын от первого брака. В этом году наследнику бывшей певицы, Артему, в этом году исполнилось 23 года.

Подпишись в Telegram

22 июля 2024, 22:14
Ольга Орлова. Фото: YouTube / @svetavokrugsveta
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Валерия, Боярская, Орлова и другие: как звезды отметили День матери

Фото: соцсети/ @valeriya
Фото: соцсети/ @prigozhin_iosif
Фото: соцсети/@lizavetabo
Фото: соцсети/@maxim_matveev_
Фото: соцсети/@olgaorlova1311
Фото: соцсети/@nyusha_nyusha
Фото: соцсети/@zepyur_brutyan

По теме

"Мука": травмированная Орлова страдает из-за невыносимой боли

Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж
Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица, телеведущая

"Как вам не стыдно?!": Волочкова разразилась гневной тирадой – вспомнила Плисецкую

"Как вам не стыдно?!": Волочкова разразилась гневной тирадой – вспомнила Плисецкую
Балерина Анастасия Волочкова отбивается от критиков. Каждая публикация Анастасии Волочковой в популярной социальной сети активно обсуждается публикой.

"Не по-людски": вдова рассказала о шокирующих деталях после смерти Децла

"Не по-людски": вдова рассказала о шокирующих деталях после смерти Децла
Жена Кирилла Толмацкого (Децла) впервые дала интервью, в котором раскрыла немало подробностей жизни и смерти рэпера. Децл скончался в феврале 2019 года в Ижевске после выступления на частной вечеринке.

Проигравшая Киркорову Успенская высмеяла итоги суда: Филя, возьмешь мелочью?

Проигравшая Киркорову Успенская высмеяла итоги суда: Филя, возьмешь мелочью?
Певица Любовь Успенская не смогла одержать победу в суде против народного артиста России Филиппа Киркорова, но она, похоже, не разочарована. Еще в прошлом году Филипп Киркоров подал иск против Любови Успенской за ее слова в интервью Алене Жигаловой.

"Эмоциональный взрыв": аморальному поведению Глюкозы в Красноярске нашли оправдание

"Эмоциональный взрыв": аморальному поведению Глюкозы в Красноярске нашли оправдание
Леонид Дзюник пролил свет на состояние певицы Глюкозы. Глюкоза попала в настоящий водоворот слухов и домыслов благодаря своему аморальному, по мнению многих, поведению на концерте в Красноярске.

Не смогла скрыть: признавшаяся в зависимости Бородина снова сорвалась

Не смогла скрыть: признавшаяся в зависимости Бородина снова сорвалась
Телеведущая Ксения Бородина честно сообщила, что опять поддалась пагубной привычке. В 17 лет Ксения Бородина начала курить, чего она не скрывает от публики.

Выбор читателей

20/07СбтФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации 22/07ПндНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 21/07Вск"Вы трезвы?": певица Глюкоза опозорилась в Красноярске – ее поведение было странным 21/07ВскГлюк'oZa под "глюкозой": что ждет Чистякову-Ионову после позорного выступления в Красноярске 21/07ВскПочему на лице появляются пигментные пятна и что с ними делать? 21/07ВскПредначертано с рождения: астролог пролила свет на причину болезни Шеннен Доэрти