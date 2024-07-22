Проигравшая Киркорову Успенская высмеяла итоги суда: Филя, возьмешь мелочью?

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Понедельник 22 июля

16:07Проигравшая Киркорову Успенская высмеяла итоги суда: Филя, возьмешь мелочью? 15:02"Эмоциональный взрыв": аморальному поведению Глюкозы в Красноярске нашли оправдание 14:02Не смогла скрыть: признавшаяся в зависимости Бородина снова сорвалась 13:40Тест: кто озвучивал персонажей из советских мультфильмов? 13:30ТЕСТ по любимому мультфильму "Зима в Простоквашино": продолжите фразу героя 13:12После слухов о разводе Ковальчук сбежала от Чумакова к другому мужику 12:04"Я не суперзвезда": как в 66 лет живет легендарная певица Роза Рымбаева 11:49SHAMAN'а пристыдили за внешний вид: Что за кринж 11:42Кристина Орбакайте без работы скитается по миру 10:36Чулпан Хаматову нашли в ангаре на окраине Риги 10:13ТЕСТ по фильму "Три тополя на Плющихе": справятся только настоящие киноманы 09:24Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 04:05ТЕСТ: Угадай советский фильм про измену по описанию 01:09"Держит за живот": Бьянка завопила на весь самолет из-за домогательства 21:58Глюк'oZa под "глюкозой": что ждет Чистякову-Ионову после позорного выступления в Красноярске 18:16"Больше нет сил терпеть": Фадеев готовит иск против опозорившейся Глюкозы 15:24Российские знаменитости, которые открыли свой бизнес и прогорели 12:00"Вы трезвы?": певица Глюкоза опозорилась в Красноярске – ее поведение было странным 09:21Тест: угадайте значение этих старорусских слов или пополните словарный запас 06:13Почему на лице появляются пигментные пятна и что с ними делать? 03:23Кулинарный тест: угадай название известных русских блюд 00:19Предначертано с рождения: астролог пролила свет на причину болезни Шеннен Доэрти 23:09Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации 21:17Развитие устойчивости к стрессу: практические советы 18:16Тест для настоящих знатоков русских народных сказок 15:09Как быстро восстановить работоспособность после отпуска: делимся советами 12:185 причин для путешествий в одиночку 09:11Куряне или Курсчане? Тест: угадайте, как правильно называют жителей город России 22:05Готов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты 20:46Новый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск 19:00"Сразу красный флаг": Муцениеце призналась, почему не смогла сохранить брак с Прилучным 17:47"Нас не запретить": как SHAMAN ответит на блокировку канала на YouTube 16:47Тест для знатоков советской классики: помните ли вы фильм "Тихий Дон" 16:03Неудачная пластика? Изуродованная шрамами Борисова объяснилась перед публикой 15:38ТЕСТ: угадайте фильм с Людмилой Гурченко по звучащей в нем песне 14:31"Прости, Насть!": Алсу принесла публичные извинения Волочковой 13:21Татьяна Буланова готовится к пластической операции: Надо 12:38"Третий": молодая жена Петросяна дала неожиданный ответ на вопрос о беременности 11:44Пропала: Кристина Асмус перестала выходить на связь 10:52Едва не получивший травмы Басков избегает журналистов: что произошло 08:56"Теперь у меня нет подруг": Алсу излила душу после развода 08:56"Надень защиту": заметившая кровь Муцениеце попросила нового возлюбленного предохраняться 08:56"Девушка что-то с чем-то перепутала": Долина высказалась о похабном платье Бузовой 07:21"Займитесь башкой!": Семенович разразилась гневной тирадой в адрес публики 04:28ТЕСТ для знатоков фильма "Афоня": насколько хорошо вы знаете этот советский кинохит 01:13Устал от девушек: Олег Майами сделал откровенное заявление о личной жизни 21:08"Я тебя люблю": дочь Муцениеце призналась в чувствах новой жене отца 20:06"Ей легко судить": Долина ответила на выпад певицы Славы 19:35Тест: кто на что учился? Угадай реальную профессию российских звезд 18:58"Все включено" за 11 млн: дети Киркорова грызут гранит науки в роскоши
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Проигравшая Киркорову Успенская высмеяла итоги суда: Филя, возьмешь мелочью?

Проигравшая Киркорову Успенская высмеяла итоги суда: Филя, возьмешь мелочью?
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Певица Любовь Успенская не смогла одержать победу в суде против народного артиста России Филиппа Киркорова, но она, похоже, не разочарована.

Еще в прошлом году Филипп Киркоров подал иск против Любови Успенской за ее слова в интервью Алене Жигаловой. Тогда артистка обвинила коллегу по цеху в мизогинии. Певца эти слова задели, поэтому решил защитить свои честь и достоинство, потребовав от бывшей подруги моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей.

Интересы сторон представляли в суде их адвокаты. Именно они и ездили на заседания, артисты же там не появлялись. В понедельник, 22 июля, стало известно, что Успенская проиграла дело. Правда, выплачивать Киркорову 10 миллионов ей не придется. Суд потребовал взыскать с Любови Залмановны лишь 70 тысяч.

Успенская хоть и не одержала победу, итоги суда ее повеселили. Она обратила внимание, что Филипп потратил на юристов куда больше денег, нежели получит от нее. "Своим адвокатам Киркоров по квитанции заплатил один миллион рублей. Отличная сделка. <...> Филя, возьмешь мелочью?" – высмеяла артистка коллегу.

Кстати, теперь скандальное интервью Любови Успенской в шоу "Алена, блин!" должно быть удалено с площадок. Такое требование вынес суд. Певице же надо выступить с опровержением своих же слов.

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22 июля 2024, 16:07
Любовь Успенская. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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