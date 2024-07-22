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Понедельник 22 июля

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"Не по-людски": вдова рассказала о шокирующих деталях после смерти Децла

"Не по-людски": вдова рассказала о шокирующих деталях после смерти Децла
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Жена Кирилла Толмацкого (Децла) впервые дала интервью, в котором раскрыла немало подробностей жизни и смерти рэпера.

Децл скончался в феврале 2019 года в Ижевске после выступления на частной вечеринке. На протяжении пяти лет его гражданская жена Юлия Киселева хранила молчание, избегала общения с журналистами и вообще никак не высказывалась о смерти супруга. И лишь недавно она откровенно пообщалась с журналисткой Ксенией Собчак.

Юлия рассказала, что узнала о кончине мужа от менеджера. При этом она до сих пор не знает точную причину смерти Кирилла. Все, что ей известно, – Толмацкий умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной заболеванием сердечно-сосудистой системы. По словам Юлии, ей неизвестно, какое конкретно заболевание имело место, поскольку она никогда не слышала от мужа жалоб на здоровье. Такой информацией не делились и родные рэпера.

Кроме того, Киселева не попала в морг, где было тело ее любимого, и ей не дали для ознакомления документы о вскрытии.

"Я тело своего мужа увидела за 10 минут до того, как в зал прощания пустили толпу", – рассказала Юлия.

Юлия Киселева. Фото: YouTube / @sobchak

Это информация шокировала Ксению Собчак. Она призналась, что не понимает, почему гражданскую жену, с которой Децл прожил вместе 15 лет и есть общий ребенок, не пустили в морг. Юлия объяснила, что на этом настояла мать Кирилла: "Мама сказала: тебе этого не надо".

"Это же совершенно не по-людски", – возмутилась Собчак деталями событий, произошедших после смерти рэпера.

Киселева заявила, что не заметила у родных Децла "глубоких духовных верований".

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22 июля 2024, 18:09
Кирилл Толмацкий (Децл): YouTube/@INSIDESHOW
YouTube / @sobchak✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялся Децл от 0 до 33

Кирилл родился 22 июля 1983 года в Москве в семье Александра и Ирины Толмацких.
Кадр из нашумевшего видеоклипа на песню "Вечеринка" с дебютного альбома юного рэпера "Кто? Ты".
Кадр из ролика на песню "Кровь, моя кровь".
Кадр из клипа на песню "Письмо", которую Децл исполнил в дуэте с девушкой по имени Маруся.
Первое выступление Децла состоялось на фестивале Adidas StreetBall Challenge в Москве. После этого лицо рэпера было помещено на обложку журнала «ПТЮЧ», что явилось началом большого количества статей, посвященных юному дарованию.
Артист небольшого роста - всего 163 сантиметра. Его вес - 65 килограммов.
Децл – это один из первых российских исполнителей, по-настоящему открывший стиль рэп широкой аудитории россиян. В начале 2000-х он находился на пике популярности. Его треки звучали на всех дискотеках, а знаменитые дреды стали модным трендом для определенной категории российской молодежи.
Однако взлет к вершинам славы оказался недолгим. С 2008-го по 2010-й Децл стал чаще выступать на закрытых вечеринках и давать клубные концерты. Об огромных залах, которые он собирал раньше, мечтать уже не приходилось.
В честь 15-летия с момента выхода своего дебютного альбома "Кто? Ты" Кирилл решил переиз-дать его, перезаписав все песни своим нынешним голосом. Выход пластинки намечен на осень 2016-го.
Кирилл женат на бывшей нижегородской модели по имени Юлия. В семье растет сын Антоний. Сейчас мальчику 11 лет и внешне он очень похож на отца.
А вот такую "вечеринку" Кирилл устроил спустя 13 лет после выхода прославившего его видеоролика.

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