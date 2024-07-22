"Не по-людски": вдова рассказала о шокирующих деталях после смерти Децла

Жена Кирилла Толмацкого (Децла) впервые дала интервью, в котором раскрыла немало подробностей жизни и смерти рэпера.

Децл скончался в феврале 2019 года в Ижевске после выступления на частной вечеринке. На протяжении пяти лет его гражданская жена Юлия Киселева хранила молчание, избегала общения с журналистами и вообще никак не высказывалась о смерти супруга. И лишь недавно она откровенно пообщалась с журналисткой Ксенией Собчак.

Юлия рассказала, что узнала о кончине мужа от менеджера. При этом она до сих пор не знает точную причину смерти Кирилла. Все, что ей известно, – Толмацкий умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной заболеванием сердечно-сосудистой системы. По словам Юлии, ей неизвестно, какое конкретно заболевание имело место, поскольку она никогда не слышала от мужа жалоб на здоровье. Такой информацией не делились и родные рэпера.

Кроме того, Киселева не попала в морг, где было тело ее любимого, и ей не дали для ознакомления документы о вскрытии.

"Я тело своего мужа увидела за 10 минут до того, как в зал прощания пустили толпу", – рассказала Юлия.

Это информация шокировала Ксению Собчак. Она призналась, что не понимает, почему гражданскую жену, с которой Децл прожил вместе 15 лет и есть общий ребенок, не пустили в морг. Юлия объяснила, что на этом настояла мать Кирилла: "Мама сказала: тебе этого не надо".

"Это же совершенно не по-людски", – возмутилась Собчак деталями событий, произошедших после смерти рэпера.

Киселева заявила, что не заметила у родных Децла "глубоких духовных верований".