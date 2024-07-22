"Эмоциональный взрыв": аморальному поведению Глюкозы в Красноярске нашли оправдание

Леонид Дзюник пролил свет на состояние певицы Глюкозы.

Глюкоза попала в настоящий водоворот слухов и домыслов благодаря своему аморальному, по мнению многих, поведению на концерте в Красноярске. Впрочем, звезды один за одним высказывают свои мысли на этот счет. Вот и продюсер Леонид Дзюник нашел свое оправдание и высказался в защиту певицы.

Бывший концертный директор группы "Тату" считает, что Наталья Чистякова давно не переживала столь ярких эмоций, поэтому ее поведение показалось несколько странным. Все дело в эйфории от теплого приема зрителей.

"Я думаю, это эмоциональный взрыв перед зрителями, что ее хорошо принимали", – выдал Дзюник.

Продюсер также добавил, что Глюк'oZа всегда была эмоциональной, а сейчас у нее на это могли быть какие-то личные причины. Возможно, это касается каких-то семейных проблем.

По поводу иска от Максима Фадеева у Леонида тоже припасено личное мнение. Дзюник осуждает поведение коллеги и не видит "ничего страшного" в поведении певицы и сравнил ее выступление с другими артистами, которые порой ведут себя намного хуже.

Напомним, певица Глюкоза выступила на концерте в Красноярске, посвященном Дню металлурга. Выступление артистки попало в Сеть. На нем она вела себя странно: чесалась, едва попадала в ноты и трогала себя за разные места. Зрители уходили с выступления Чистяковой, а организаторы подали иск в суд на певицу за испорченный концерт.