Тест: кто озвучивал персонажей из советских мультфильмов?

Попробуйте вспомнить, чьими голосами говорили герои всеми любимых мультфильмов из СССР.

Кто не смотрел советские мультфильмы? Таких людей сейчас не найти. На картинах той эпохи выросло не одно поколение. Но знаете ли вы, кто озвучивал любимых героев? Проверь свои знания и вспомни, чьими голосами говорят знаменитые персонажи?

1. Кто озвучил советского Чебурашку?

А. Мария Виноградова

Б. Клара Румянова

В. Рина Зеленая

2. Кто подарил свой голос Дяде Федору из "Простоквашино?

А. Клара Румянова

Б. Татьяна Пельтцер

В. Мария Виноградова

3. Чьим голосом разговаривает попугай Кеша?

А. Геннадий Хазанов

Б. Михаил Яншин

В. Анатолий Папанов

4. А кто говорит за почтальона Печкина?

А. Алексей Грибов

Б. Борис Новиков

В. Сергей Мартинсон

5. Чьим голосом говорит Волк из мультфильма "Жил был пес"?

А. Армен Джигарханян

Б. Владимир Этуш

В. Георгий Вицин

6. Кто озвучил Волка из "Ну, погоди!"?

А. Евгений Леонов

Б. Борис Новиков

В. Анатолий Папанов

7. Какой артист озвучивал Карлсона?

А. Борис Клюев

Б. Василий Ливанов

В. Владимир Этуш

ОТВЕТЫ

1. Б

2. В

3. А

4. Б

5. А

6. В

7. Б