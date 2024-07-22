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После слухов о разводе Ковальчук сбежала от Чумакова к другому мужику

После слухов о разводе Ковальчук сбежала от Чумакова к другому мужику
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Юлия Ковальчук призналась в любви другому.

Не так давно в "идеальном" браке Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова наметились проблемы. Неожиданно для всех Чумаков решил, что ему можно засматриваться на других женщин, с чем категорически не согласилась его жена. Тогда она даже намекнула на слухи о любовницах супруга.

Да и до этого отношения звездной пары не были простыми. Хотя их брак считается одним из самых крепких среди звезд шоу-бизнеса, слухи о разводе окружают семейную чету постоянно. Ковальчук с юмором относится к ситуации и часто делится секретами своего счастья.

Юля убеждена, что на каждую измену есть причина и постоянно работает над собой. Да, она действительно ревнует мужа к другим женщинам, ведь Алексей всегда пользовался большим успехом у противоположного пола.

После слухов о разводе Юлия Ковальчук сбежала от Чумакова к другому мужику. Своим побегом она поделилась с поклонниками в соцсети. Певица опубликовала видео, где она опаздывает к другому мужчине.

Этим мужчиной впоследствии оказался пуэрто-риканский кумир миллионов Рики Мартин, который приехал с гастролями в Барселону. Телеведущая очень спешила попасть на выступление артиста, но не забывала записывать весь свой путь на видео.

На концерт жена Чумакова все же попала, где изрядно повеселилась, судя по публикации в Сети. После мероприятия она даже призналась в любви иностранной звезде. Интересно, как отреагировал на это Алексей Чумаков?

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22 июля 2024, 13:12
Юлия Ковальчук. Фото: YouTube / @FAMETIMETV
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Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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