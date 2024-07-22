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Понедельник 22 июля

20:12"Как вам не стыдно?!": Волочкова разразилась гневной тирадой – вспомнила Плисецкую 18:09"Не по-людски": вдова рассказала о шокирующих деталях после смерти Децла 16:07Проигравшая Киркорову Успенская высмеяла итоги суда: Филя, возьмешь мелочью? 15:02"Эмоциональный взрыв": аморальному поведению Глюкозы в Красноярске нашли оправдание 14:02Не смогла скрыть: признавшаяся в зависимости Бородина снова сорвалась 13:40Тест: кто озвучивал персонажей из советских мультфильмов? 13:30ТЕСТ по любимому мультфильму "Зима в Простоквашино": продолжите фразу героя 13:12После слухов о разводе Ковальчук сбежала от Чумакова к другому мужику 12:04"Я не суперзвезда": как в 66 лет живет легендарная певица Роза Рымбаева 11:49SHAMAN'а пристыдили за внешний вид: Что за кринж 11:42Кристина Орбакайте без работы скитается по миру 10:36Чулпан Хаматову нашли в ангаре на окраине Риги 10:13ТЕСТ по фильму "Три тополя на Плющихе": справятся только настоящие киноманы 09:24Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 04:05ТЕСТ: Угадай советский фильм про измену по описанию 01:09"Держит за живот": Бьянка завопила на весь самолет из-за домогательства 21:58Глюк'oZa под "глюкозой": что ждет Чистякову-Ионову после позорного выступления в Красноярске 18:16"Больше нет сил терпеть": Фадеев готовит иск против опозорившейся Глюкозы 15:24Российские знаменитости, которые открыли свой бизнес и прогорели 12:00"Вы трезвы?": певица Глюкоза опозорилась в Красноярске – ее поведение было странным 09:21Тест: угадайте значение этих старорусских слов или пополните словарный запас 06:13Почему на лице появляются пигментные пятна и что с ними делать? 03:23Кулинарный тест: угадай название известных русских блюд 00:19Предначертано с рождения: астролог пролила свет на причину болезни Шеннен Доэрти 23:09Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации 21:17Развитие устойчивости к стрессу: практические советы 18:16Тест для настоящих знатоков русских народных сказок 15:09Как быстро восстановить работоспособность после отпуска: делимся советами 12:185 причин для путешествий в одиночку 09:11Куряне или Курсчане? Тест: угадайте, как правильно называют жителей город России 22:05Готов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты 20:46Новый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск 19:00"Сразу красный флаг": Муцениеце призналась, почему не смогла сохранить брак с Прилучным 17:47"Нас не запретить": как SHAMAN ответит на блокировку канала на YouTube 16:47Тест для знатоков советской классики: помните ли вы фильм "Тихий Дон" 16:03Неудачная пластика? Изуродованная шрамами Борисова объяснилась перед публикой 15:38ТЕСТ: угадайте фильм с Людмилой Гурченко по звучащей в нем песне 14:31"Прости, Насть!": Алсу принесла публичные извинения Волочковой 13:21Татьяна Буланова готовится к пластической операции: Надо 12:38"Третий": молодая жена Петросяна дала неожиданный ответ на вопрос о беременности 11:44Пропала: Кристина Асмус перестала выходить на связь 10:52Едва не получивший травмы Басков избегает журналистов: что произошло 08:56"Теперь у меня нет подруг": Алсу излила душу после развода 08:56"Надень защиту": заметившая кровь Муцениеце попросила нового возлюбленного предохраняться 08:56"Девушка что-то с чем-то перепутала": Долина высказалась о похабном платье Бузовой 07:21"Займитесь башкой!": Семенович разразилась гневной тирадой в адрес публики 04:28ТЕСТ для знатоков фильма "Афоня": насколько хорошо вы знаете этот советский кинохит 01:13Устал от девушек: Олег Майами сделал откровенное заявление о личной жизни 21:08"Я тебя люблю": дочь Муцениеце призналась в чувствах новой жене отца 20:06"Ей легко судить": Долина ответила на выпад певицы Славы
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"Как вам не стыдно?!": Волочкова разразилась гневной тирадой – вспомнила Плисецкую

"Как вам не стыдно?!": Волочкова разразилась гневной тирадой – вспомнила Плисецкую
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Балерина Анастасия Волочкова отбивается от критиков.

Каждая публикация Анастасии Волочковой в популярной социальной сети активно обсуждается публикой. Поведение балерины на некоторых кадрах вызывает у народа вопросы. Они подозревают, что артистка слишком часто пребывает в нетрезвом состоянии, не стесняясь при этом позировать и говорить что-то на камеру.

Например, недавние видео и фото Волочковой, сделанные на некой базе отдыха, снова пристально рассмотрели злопыхатели, которые осыпали артистку едкими комментариями. Та в очередной раз не выдержала наплыва хейтеров, поэтому разразилась гневной тирадой.

"Кам вам не стыдно?! Осуждать меня", – написала танцовщица в новой публикации.

Она не понимает, за что народ ее критикует. По мнению Волочковой, она вольна проводить время так, как считает нужным, и посторонним людям до этого не должно быть никакого дела. Кроме того, Анастасия полагает, что имеет право немного расслабиться, поскольку много времени посвящает творчеству.

"Я отдыхаю, как хочу!" – заявила знаменитость.

Также Анастасия Волочкова упомянула приму-балерину Большого театра СССР Майю Плисецкую. 48-летняя танцовщица уверена, что покойная артистка охраняет ее.

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22 июля 2024, 20:12
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Ирина Пегова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Мария Аронова. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

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