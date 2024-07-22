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Понедельник 22 июля

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Не смогла скрыть: признавшаяся в зависимости Бородина снова сорвалась

Не смогла скрыть: признавшаяся в зависимости Бородина снова сорвалась
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Телеведущая Ксения Бородина честно сообщила, что опять поддалась пагубной привычке.

В 17 лет Ксения Бородина начала курить, чего она не скрывает от публики. Несколько лет назад телеведущая сообщала, что в очередной раз бросила опасную привычку. При этом знаменитость не стала исключать возвращения зависимости. И вот, этот момент произошел вновь.

Недавно Ксения честно призналась, что стала снова курить. Она опубликовала видео, на котором запечатлена с сигаретой. "Спустя два года <...> Сорвалась", – сообщила -летняя телезвезда. Она не смогла скрыть от поклонников сей факт, поскольку, вероятно, не видит смысла. Хотя многие знаменитости предпочитают скрывать от публики пагубные привычки.

Скорее всего, Бородина не видит в своей зависимости проблемы из-за силы воли. Она отметила, что может и не курить. Мол, захочу и брошу. Пока же она считает разумным позволить себе такое хулиганство.

Внимание! Курение вредит здоровью!

Ранее Ксения Бородина устроила скандал в турецком аэропорту. Телеведущая возмутилась поведением пассажиров, которые нарушили ее личное пространство, а те, в свою очередь, налетели на нее с критикой. В Сети даже появились кадры инцидента возле стойки регистрации. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".

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22 июля 2024, 14:02
Ксения Бородина. Фото: YouTube / @ksenia.borodina
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