ТЕСТ по любимому мультфильму "Зима в Простоквашино": продолжите фразу героя

Зима в Простоквашино – третий советский мультфильм 1984 года из трилогии о Простоквашино. Его озвучивали звезды – Олег Табаков, Валентина Талызина, Лев Дуров. Давайте вместе вспомним фразы из мультика. Продолжите цитату героя!



1. "Средства у нас есть...

А – ...У нас ума не хватает";

Б – ...У нас дяди Федора нет;

В – ...Просто они в виде молока".

2. "У нас зимой национальная деревенская одежда какая?...

А – ...Кеды";

Б – ...Лыжные костюмы";

В – ...Валенки, штаны ватные, тулуп и шапка на меху".

3. "Можно телеграмму послать. На то и почта...

А – ...Что сказать нельзя – то в письме пишут";

Б – ... На поздравительном бланке будет красивше даже";

В – ...А еще бандероли принимаем".

4. "Поздравляю тебя, Шарик...

А – ...скоро дядя Федор Приедет";

Б – ...ты балбес";

В – ...У тебя шерсть клоками лезет".

5. "Цветы обычно в тех домах вянут, где...

А. – ...атмосфера очень строгая";

Б – ...бензином воняет";

В – ...детей нет".

6 . "Я, конечно, люблю природу, но не до такой степени, чтобы...

А – ...Новый год не дома отмечать";

Б – ...в концертном платье в электричках разъезжать";.

В – ...дядю Федора одного отпустить".





ОТВЕТЫ



1 – А – ...у нас ума не хватает";

2 – В – ...Валенки, штаны ватные, тулуп и шапка на меху";

3 – А – ...Что сказать нельзя – то в письме пишут";

4 – Б – ...ты балбес";

5 – А – ...атмосфера очень строгая";

6 – Б – ...в концертном платье в электричках разъезжать";.

