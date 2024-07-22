ТЕСТ по любимому мультфильму "Зима в Простоквашино": продолжите фразу героя

1. "Средства у нас есть...
А – ...У нас ума не хватает";
Б – ...У нас дяди Федора нет;
В – ...Просто они в виде молока".
2. "У нас зимой национальная деревенская одежда какая?...
А – ...Кеды";
Б – ...Лыжные костюмы";
В – ...Валенки, штаны ватные, тулуп и шапка на меху".
3. "Можно телеграмму послать. На то и почта...
А – ...Что сказать нельзя – то в письме пишут";
Б – ... На поздравительном бланке будет красивше даже";
В – ...А еще бандероли принимаем".
4. "Поздравляю тебя, Шарик...
А – ...скоро дядя Федор Приедет";
Б – ...ты балбес";
В – ...У тебя шерсть клоками лезет".
5. "Цветы обычно в тех домах вянут, где...
А. – ...атмосфера очень строгая";
Б – ...бензином воняет";
В – ...детей нет".
6 . "Я, конечно, люблю природу, но не до такой степени, чтобы...
А – ...Новый год не дома отмечать";
Б – ...в концертном платье в электричках разъезжать";.
В – ...дядю Федора одного отпустить".
ОТВЕТЫ
1 – А – ...у нас ума не хватает";
2 – В – ...Валенки, штаны ватные, тулуп и шапка на меху";
3 – А – ...Что сказать нельзя – то в письме пишут";
4 – Б – ...ты балбес";
5 – А – ...атмосфера очень строгая";
6 – Б – ...в концертном платье в электричках разъезжать";.