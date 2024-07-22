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Чулпан Хаматову нашли в ангаре на окраине Риги

Чулпан Хаматову нашли в ангаре на окраине Риги
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Что случилось с некогда любимой миллионами Чулпан Хаматовой в столице Латвии?

Недавно сообщалось о том, что Чулпан Хаматову выгнали с подмостков национального Рижского театра. Когда она два года назад сбежала из России, здесь ей дали работу. Однако, как выяснили журналисты, актриса продолжает трудиться и уже готовится к новому театральному сезону.

Но не все гладко в жизни знаменитости. Хаматову нашли в ангаре на окраине Риги. Именно там проходят репетиции нового спектакля, в котором актриса задействована вместе с Максимом Сухановым, эмигрировавшем в Германию. Ранее они вместе встречались на съемках "Страны глухих", теперь же их объединила постановка Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших".

Немного позже оказалось, что на подмостках Нового Рижского театра не нашлось места спектаклю на русском языке, где, по сценарию, Чулпан Хаматова играет несколько ролей попеременно. Тогда Крымов принял решение показывать пьесу в этом самом ангаре, где на столько душно, что приходится постоянно включать промышленные вентиляторы. Добраться сюда тоже непросто, поскольку здание находится на окраине Риги.

Премьера запланирована на 18 сентября. Пока неизвестно, найдутся ли желающие прийти на выступление когда-то любимой, а ныне сбежавшей из России артистки Чулпан Хаматовой.

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22 июля 2024, 10:36
Чулпан Хаматова. Фото: YouTube / @zygaro
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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