ТЕСТ по фильму "Три тополя на Плющихе": справятся только настоящие киноманы

"Я не суперзвезда": как в 66 лет живет легендарная певица Роза Рымбаева

Роза Рымбаева была звездой во времена СССР, остается ею и сегодня. Ее суперхит "Цвети, моя земля!" знает и любит уже не одно поколение.. С Народной артисткой Казахстана и Кыргызстана лауреатом множества государственных премий корреспондент "Дни.ру" встретился на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Роза Рымбаева всегда с удовольствием приезжает и в Россию, и в Беларусь.