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Воскресенье 21 июля

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Глюк'oZa под "глюкозой": что ждет Чистякову-Ионову после позорного выступления в Красноярске

Глюк'oZa под "глюкозой": что ждет Чистякову-Ионову после позорного выступления в Красноярске
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Евгений Елисеев

Евгений Елисеев

 Журналист, обозреватель, фотограф

Певица Наталья Чистякова-Ионова рискует стать "отмененной". Снова.

Стремительно меняющиеся общественно-политические события, как внутренние, так и внешние, отражаются и на шоу-бизнесе. К артистам разного ранга публика стала относиться строже и подвергает их порицанию за малейшие ошибки. Многие деятели искусства осознали, что живут в весьма непростое время, поэтому стараются соответствовать настроениям публики. Некоторые же едва ли не теряют связь с реальностью.

Так, недавнее выступление Натальи Чистяковой-Ионовой, которую миллионы людей знают как Глюк'oZу, оказалось в центре внимания из-за поведения певицы. Она появилась на концерте ко Дню металлурга в Красноярске. На сцене артистка почесывала промежность, невнятно разговаривала, игнорировала фонограмму, демонстрировала странную мимику. У зрителей сложилось впечатление, что Наталья была не трезва.

Интернет быстро облетели фото и видео с концерта Глюкозы в Сибири. Пользователи Сети пришли в ужас от увиденного. В комментариях под недавними публикациями Чистяковой-Ионовой собрались те, кто счел нужным отчитать ее за как минимум неподобающее поведение во время выступления.

"Опозорилась ты, конечно, по-черному", "Почему Матильду весь вечер из рук не выпускали?", "Глюк'oZа под "глюкозой", "Неужели в команде нет людей, которые поняли бы, что человеку нельзя на сцену", "Не смейте больше приезжать в Красноярск", "Зашла не в ту дверь", – пишут люди.

Скандал набрал обороты, когда к критике Натальи присоединились музыкальный продюсер Максим Фадеев, которому принадлежат права на бренд Глюк'oZа, а также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Первый уже готовит иск в суд, желая запретить Ионовой петь его песни и выступать под вышеупомянутым псевдонимом. Вторая же предложила проверять певицу на вещества перед каждым выходом на сцену. Кроме того, на Наталью Чистякову-Ионову хотят подать в суд организаторы ее выступления в Красноярске.

Сама артистка пока никак не комментировала произошедшее.

Впрочем, извинения без пяти минут бывшей Глюкозе вряд ли помогут. Из-за большой ошибки и лишения псевдонима карьера Натальи Ионовой оказалась под угрозой. В прошлом публика, возможно, простила бы подобное поведение. Например, Дима Билан вышел на сцену в нетрезвом виде в сентябре 2019 года во время своего выступления в Самаре. Позже он признавался, что ему потребовалось полтора года, чтобы отмыться от этого скандала. Сейчас, когда публика становится все более требовательной к артистам, которые демонстрируют к ней неуважение, Наталье вряд ли стоит рассчитывать на снисхождение.

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21 июля 2024, 21:58
Певица Глюкоза. Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

НИЧЕГО СЕБЕ! Бабкина, Поплавская, Юдашкина и Глюкоза выставили своих крошек

Надежда Бабкина и пес Топаз Сергеевич. Фото: telegram / @nadezhda_babkina
Яна Поплавская и Николь. Фото: telegram / @yana_poplavskaya
Марина Юдашкина и Тагир. Фото: telegram / @MarinaYudashkina
Глюкоза и Сема. Фото: telegram / @glukozamusic

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