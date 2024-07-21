"Больше нет сил терпеть": Фадеев готовит иск против опозорившейся Глюкозы

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в шоке от поведения бывшей подопечной.

Появление Натальи Чистяковой-Ионовой, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, на концерте ко Дню металлурга в Красноярске, вызвало скандал. Зрители усомнились в трезвости артистки, когда увидели ее регулярные почесывания промежности, регулярное игнорирование фонограммы и странную мимику. Также у певицы заплетался язык.

Это прокомментировал Максим Фадеев, которому принадлежат все права на проект Глюкоза. Музыкальный продюсер заявил, что Наталья больше не является частью созданного им коллектива. Также он сообщил о готовности подать иск против Чистяковой-Ионовой – лишить ее права выступать под псевдонимом Глюкоза и исполнять песни, созданные для данного проекта.

"Больше нет сил терпеть", – сказал продюсер.

Наталья пока никак не комментировала случившееся, равно как и ее представители. Не исключено, что Чистякова-Ионова окажется в списке нежелательных артисток, поскольку еще в декабре оскандалилась из-за участия в almost naked тусовке блогерши Насти Ивлеевой.

Таким образом, репутация Натальи, которая на протяжении 20 лет использовала псевдоним Глюкоза, оказалась испорченной настолько, что теперь вряд ли сможет вернуть любовь и уважение публики. Даже самые преданные поклонники Чистяковой-Ионовой пишут, что после ее позора в Красноярске больше не хотят ни видеть, ни слышать.