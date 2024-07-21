"Вы трезвы?": певица Глюкоза опозорилась в Красноярске – ее поведение было странным

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, шокировала публику в Сибири.

Накануне, во время выступления на Дне металлурга в Красноярске, Глюкоза вела себя странно. Зрители заметили, что певица говорила невнятно, трогала себя в области промежности и иногда не попадала в фонограмму. Из партера прозвучал вопрос: "Вы трезвы?".

В интернете появилось немало видеозаписей, на которых видно, как Глюкоза общается с публикой и вызывает у той лишь смех. Некоторые люди из толпы в открытую говорили артистке, что уже не хотят видеть ее на сцене. "Вы хотите тусоваться сегодня до конца?" – спросила Наталья. "Если честно, уже нет", – ответил некий мужчина. "Это позор", – комментируют интернет-пользователи кадры.

Как отмечает телеграм-канал SHOT, Глюкоза отказалась комментировать свое странное выступление в Красноярске. Представители артистки тоже воздержались от высказываний. Не исключено, что певица снова подвергнется массовой критике. Полгода назад она едва не лишилась карьеры из-за появления на скандальной тусовке Насти Ивлеевой.

Кстати, не так давно Максим Фадеев презентовал обновленный проект Глюк'oZa без участия Натальи Чистяковой-Ионовой. Продюсер уверен, что артистка дискредитирует сознанный им проект. Правда, он не стал запрещать певице использование сценического псевдонима.